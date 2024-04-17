مجلس الوزراء السوداني يقيل وزير الخارجية

أعفى مجلس الوزراء السوداني -اليوم الأربعاء- وزير الخارجية من منصبه، وكلف وكيل الوزارة حسين عوض بمهامه.

وقال تلفزيون السودان الرسمي، في خبر مقتضب، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق، وتكليف السفير حسين عوض علي محمد بمهام وزارة الخارجية، من دون توضيح الأسباب.

ويوم 21 يناير/كانون الثاني 2022، عين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان علي الصادق وزيرا للخارجية، ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزيرا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

أما الوزير الجديد، فعُين وكيلا لوزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2023، كما عمل سفيرا للسودان في كل من زامبيا وأوغندا.