قطر والسعودية تدعوان لخفض التصعيد بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعرضا فيه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الديوان الأميري أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الذي تم أمس الثلاثاء على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما أشار إلى أن أمير دولة قطر وولي العهد السعودي شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار.