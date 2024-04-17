قطر والسعودية تدعوان لخفض التصعيد بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة
17/4/2024
قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استعرضا فيه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الديوان الأميري أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الذي تم أمس الثلاثاء على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
كما أشار إلى أن أمير دولة قطر وولي العهد السعودي شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار.
المصدر : الجزيرة