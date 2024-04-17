"قضيتكم أولى من معدتكم".. الجزائريون ينجحون بإزالة شعار مطعم كنتاكي

أثار افتتاح فرع لمطعم "كنتاكي" (KFC) الأميركي للوجبات السريعة بالعاصمة الجزائرية منذ يومين، موجة غضب واسعة وسط الجزائريين بسبب تمسكهم بحملة المقاطعة لمحلات كنتاكي دعما للقضية الفلسطينية، ونظم عدد من الشباب وقفة احتجاجية أمام محل كنتاكي بدالي إبراهيم بالعاصمة، لإسماع صوتهم للجهات المختصة من أجل مقاطعة وغلق المطعم، وتذكيرا منهم بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات جاء فيها: "متكونش (لا تكن) لا سمح الله" (اقتباسا من عبارة أبو عبيدة الشهيرة)، قضيتك أولى من معدتك متشريش (لا تشتري)، قاطع كنتاكي "كنتاكي برا برا.. والجزائر حرة حرة" نصرة ودعما للقضية الفلسطينية.

وخلف افتتاح مطعم كنتاكي بالعاصمة الجزائرية، خاصة في هذا الظرف موجة غضب شديدة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي، بحيث تداولوا على نطاق واسع فيديوهات للوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام مبنى المطعم الأميركي الجديد، مطالبين بالتمسك بحملة المقاطعة لسلسة مطاعم كنتاكي تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

حتى بمنطق اقتصادي، هل عجزنا عن قلي الدجاج وتحضير القهوة بأنفسنا ليأتينا الأمريكي والصهيوني؟#مقاطعة_KFC_الجزائر — walid djazairai (@walideldjazairi) April 15, 2024

في حين طالب بعض النشطاء بالغلق الفوري للمطعم، بحيث أطلقوا حملة على منصة "إكس" تحت عنوان (مقاطعة KFC الجزائر)

ونجح المحتجون والنشطاء بإيصال صوتهم، وهذا بعدما تم تداول العديد من الفيديوهات توثق لحظة حجب شعار كنتاكي بغطاء أسود من على المطعم الذي فتح منذ يومين فقط وغلق أبوابه، الأمر الذي لقي استحسان الجزائريين عبر منصات التواصل.

بعد أيام من افتتاح فرعها الأول، KFC الجزائر 🇩🇿 تزيل شعار علامتها وتُغلق أبوابها! منذ افتتاحها تعالت أصوات مقاطعتها، ووقفات احتجاجية أمامها، واستنكارٌ لمنح الترخيص لوكيلها! #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/rIaOG80xTi — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) April 17, 2024

وذكرت وسائل إعلامية أن فكرة فتح فرع من سلسلة المأكولات السريعة الأميركية بالجزائر، جرى الحديث عنها منذ نحو سنتين، وقد تم افتتاحه رسميا في 14 أبريل/نيسان الجاري بمدينة دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية، وسارع بعض النشطاء في عرض أسعار الوجبات التي اعتبروا أنها مرتفعة جدا، لتنفير الجزائريين من وجبات كنتاكي.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وبينهم ضحايا قضوا جراء الجوع، بسبب عرقلة الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية.