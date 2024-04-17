سي إن إن: حريق بسفينة للبحرية الأميركية يوقف رحلتها إلى غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم القوات البحرية الأميركية أن حريقا اندلع في سفينة تابعة لها، الأسبوع الماضي، أثناء إبحارها إلى شرق البحر المتوسط لمساعدة الجيش الأميركي في إنشاء رصيف للمساعدات بقطاع غزة، الأمر الذي اضطرها لأن تعود أدراجها.

وقال المتحدث إن السفينة "جون بي بوبو" أبلغت يوم الخميس الماضي عن اندلاع حريق في غرفة محركاتها، خلال إبحارها إلى شرق المتوسط لنقل معدات وأفراد.

وأضاف أن "الطاقم غادر المكان واستخدم معدات إطفاء محمولة لإطفاء الحريق، وجميع أفراد طاقم السفينة والعسكريين بخير، ولم يبلغ عن أي إصابات"، وأشار المتحدث إلى أن البحرية تحقق في سبب اندلاع الحريق.

وأوضحت "سي إن إن" أن هذه السفينة واحدة من عدة سفن للبحرية الأميركية تتجه إلى غزة لبناء رصيف المساعدات المؤقت.

وقالت الشبكة إنه ليس واضحا كيف ستؤثر عودة هذه السفينة على أعمال إنشاء الرصيف البحري.

وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في السابع من مارس/آذار الماضي أنه أمر الجيش الأميركي بإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه من المتوقع أن يكون الرصيف مكتملا وجاهزا للعمل بحلول أواخر أبريل/نيسان الجاري أو أوائل مايو/أيار المقبل.

وقوبلت الخطة الأميركية بتشكيك وانتقادات من جانب خبراء في العمل الإنساني ومسؤولين في منظمات دولية، قالوا إن هذا المشروع يصرف الانتباه عن الأزمة الحقيقية في غزة، وقد تكون له دوافع خفية.