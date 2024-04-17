حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره ويهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني مساء أمس الثلاثاء مقتل 3 من عناصره في غارتين إسرائيليتين جنوبي لبنان، وأكد أن مقاتليه ردوا بتنفيذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلنت إسرائيل في المقابل أنها قتلت قياديَّين وعنصرا في الوحدة الصاروخية للحزب.

وقال حزب الله في بيان إن أحد عناصره قتل ويدعى إسماعيل يوسف باز من دون تحديد رتبته أو دوره، في حين أشار مصدر مقرب من الحزب إلى أن "قياديا ميدانيا مسؤولاً عن محور منطقة الناقورة قُتل جراء ضربة إسرائيلية" في بلدة عين بعال.

وأعلن الحزب أيضا مقتل محمد حسين مصطفى شحوري وعنصر آخر من دون توضيح دوريهما، في وقت أعلنت فيه حركة أمل مقتل عنصر تابع لها في عين بعال.

وقال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن 4 أشخاص قتلوا وأُصيب آخرون في غارتين استهدفتا 3 سيارات في بلدتي عين بعال والشهابية جنوبي لبنان.

ففي بلدة الشهابية استهدفت مسيرة بصاروخين سيارتين على طريق البلدة، مما أدى إلى مقتل شخصين، وفقما ذكر الدفاع المدني في جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس الثلاثاء أنه هاجم و"قضى بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية" على "قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله" إسماعيل يوسف باز.

وفي بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين"، مشيرا إلى أن شحوري كان "مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوبي لبنان".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم القضاء على محمود إبراهيم فضل الله"، وأشار إلى أنه "ناشط" في الوحدة الصاروخية لحزب الله.

عمليات حزب الله

وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه نفذوا عدة هجمات على مراكز عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وخصوصًا الهجوم على بلدتي عين بعال والشهابية.

وقال الحزب إنه هاجم بمسيّرات انقضاضية منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل، مؤكدا إصابة منصّات القبة الحديدية ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ والمدفعية مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون، وقيادة اللواء الشرقي في كريات شمونة، وقيادة الفرقة 146 في جعتون بالجليل الغربي.

وذكر حزب الله أنه استهدف آلية عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة، وقصف قاعدة بيت هيلل وموقع البغدادي وثكنة زبدين وموقع السماقة.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 أشخاص في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وصرحت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش شن غارات وقصفا مدفعيا كثيفا على الأراضي اللبنانية عقب انفجار المسيّرتين.

كما أعلن حزب الله استهدافه بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا، وقصف موقع السماقة وثكنة زبدين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن دوي انفجارات سمع في إصبع الجليل شمال إسرائيل، وذلك عقب إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بالجليل الغربي، وإن دوي صفارات إنذار متواصلا سُمع في بلدات إسرائيلية.

كما ذكر المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة الخيام، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

محاكاة رقمية

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تمرين يحاكي "القتال عبر الفضاء الرقمي" بالقيادة الشمالية لـ"مواجهة سيناريوهات متزامنة على الجبهتين اللبنانية والسورية".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ويعلن الحزب اللبناني استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لقطاع غزة وإسنادا لمقاومته. ويرد جيش الاحتلال بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 364 لبنانيا بينهم نحو 240 عنصرا بحزب الله و70 مدنيا على الأقل، في حين أعلنت تل أبيب مقتل 10 عسكريين و8 إسرائيليين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.