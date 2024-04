جامعة أميركية تلغي كلمة تخرّج طالبة مسلمة بسبب تضامنها مع فلسطين

تصدر اسم الطالبة المسلمة أسنا تبسم، التي تدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، المواقع العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، فما قصتها؟

أسنا تبسم طالبة هندسة حيوية متفوقة في دراستها، وهي مسلمة أميركية من أصول هندية، تم اختيارها لإلقاء كلمة الطلبة المتفوقين في حفل التخرّج لعام 2024 الشهر المقبل في جامعة جنوب كاليفورنيا.

ولكن على ما يبدو فإن اختيار أسنا أغضب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، حيث نشرت منظمة "طروادة لأجل إسرائيل" عبر حسابها على إنستغرام بيانا بتاريخ 11 أبريل/نيسان الجاري حول اختيار جامعة جنوب كاليفورنيا الطالبة المتفوقة لإلقاء كلمة التخرّج، وقالت إن الجامعة "منحت هذه الأسبوع أعلى وسام للطالب الذي يروج علنا للخطاب المعادي للسامية"، وأضافت أن "هذا الخيار مثير للقلق".

وبعد أيام من هذا البيان، أرسل مكتب عميد الجامعة أندرو غوزمان بريدا إلكترونيا أمس الأول الاثنين إلى الهيئة الطلابية، يعلن فيه إلغاء كلمة حفل التخرج هذا العام، مشيرا إلى أن القرار استند إلى الحفاظ على "أمن الحرم الجامعي وسلامته، ولا علاقة له بحرية التعبير".

وعلّقت الطالبة أسنا على قرار إلغاء كلمتها بالقول إن السبب الرئيسي هو دعمها القضية الفلسطينية، وأنها تشعر بأن جامعتها تخلت عنها، وتساءلت ما إذا كان "قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتي لإلقاء خطاب التخرج قد اتُّخذ على أساس أمني فقط؟".

