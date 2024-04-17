جامعة أميركية تلغي كلمة تخرّج طالبة مسلمة بسبب تضامنها مع فلسطين

تصدر اسم الطالبة المسلمة أسنا تبسم، التي تدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، المواقع العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، فما قصتها؟

أسنا تبسم طالبة هندسة حيوية متفوقة في دراستها، وهي مسلمة أميركية من أصول هندية، تم اختيارها لإلقاء كلمة الطلبة المتفوقين في حفل التخرّج لعام 2024 الشهر المقبل في جامعة جنوب كاليفورنيا.

ولكن على ما يبدو فإن اختيار أسنا أغضب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، حيث نشرت منظمة "طروادة لأجل إسرائيل" عبر حسابها على إنستغرام بيانا بتاريخ 11 أبريل/نيسان الجاري حول اختيار جامعة جنوب كاليفورنيا الطالبة المتفوقة لإلقاء كلمة التخرّج، وقالت إن الجامعة "منحت هذه الأسبوع أعلى وسام للطالب الذي يروج علنا للخطاب المعادي للسامية"، وأضافت أن "هذا الخيار مثير للقلق".

وبعد أيام من هذا البيان، أرسل مكتب عميد الجامعة أندرو غوزمان بريدا إلكترونيا أمس الأول الاثنين إلى الهيئة الطلابية، يعلن فيه إلغاء كلمة حفل التخرج هذا العام، مشيرا إلى أن القرار استند إلى الحفاظ على "أمن الحرم الجامعي وسلامته، ولا علاقة له بحرية التعبير".

وعلّقت الطالبة أسنا على قرار إلغاء كلمتها بالقول إن السبب الرئيسي هو دعمها القضية الفلسطينية، وأنها تشعر بأن جامعتها تخلت عنها، وتساءلت ما إذا كان "قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتي لإلقاء خطاب التخرج قد اتُّخذ على أساس أمني فقط؟".

You can read the statement from Asna Tabassum in full here: pic.twitter.com/BNZSvJLh4j — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 16, 2024

قرار الجامعة بحرمان الطالبة من كلمتها أثار كثيرا من الجدل على منصات التواصل الغربية والعربية، وقالت منصة "مقاطعة" المعنية بمناصرة القضية الفلسطينية، عبر حسابها على منصة إكس، إن "قرار الجامعة جاء بعد حملة تحريض ممنهجة قادتها منظمات صهيونية طلابية داخل الحرم الجامعي، استجابت لها الجامعة بشكل فوري، مطلقة تصريحات تحمل اتهامات مباشرة لأسنا بسبب مواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية".

"الطالبة المتفوّقة" وجامعتها الأمريكية ومجلس النواب و"من البحر إلى النهر". منعت جامعة جنوب كاليفورنيا الطالبة (أسنا تبسّم) التي حصلت على جائزة "الطالبة المتفوقة" من إلقاء خطاب التخرُّج بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين وغزة على مواقع التواصل، وطبعا بعد حملة من لوبيات دعم الغزاة.… pic.twitter.com/FEXFqBGDv1 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 17, 2024

وعلّق مغردون على قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بالقول إن المجتمع الدولي بجميع مؤسساته حتى التعليمية منها قرر الوقوف إلى جانب المحتل المعتدي على أصحاب الأرض، مشيرين إلى أن العالم الغربي ينادي بالديمقراطية، وفي الوقت نفسه يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بحسب قول أحدهم.

: مجتمع دولى بمؤسساته ينادى بالديمقراطية وفى حينه يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ، نذالة ووقاحة . — محمد بشير | Mohamed Besher (@mohamedbesher_) April 17, 2024

وقال مدونون إن معركة الطالبة أسنا هي معركة جديدة في ساحة الجامعات الأميركية موضوعها نصرة فلسطين، وكالعادة فإن الجامعة تأخذ الجانب المعادي للقضية الفلسطينية، حسب رأيهم.

وأشار آخرون إلى أن هذا العمل من جانب الجامعات الأميركية في محاربة أي ظاهرة تناصر القضية الفلسطينية، وترفض حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، سيولد المزيد من الضغط والكره لإسرائيل ومناصريها.

ووصف مدونون إلغاء الجامعة كلمة الطالبة بالعار، خاصة بعد رضوخها لضغوط اللوبي الإسرائيلي بسبب موقف أسنا الداعم لحقوق الإنسان الفلسطيني.