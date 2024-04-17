بايدن: إيران تريد محو إسرائيل من الخريطة ولن نسمح بذلك

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إيران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة، مؤكدا أن واشنطن لا يجب أن تتقبل أبدا هذا الأمر "ليس فقط لأنها تقف إلى جانب أصدقائها، بل لأن أمنها أيضا بات على المحك".

وأضاف -في مقال له نشر اليوم بصحيفة وول ستريت جورنال- أنه إذا صعدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير فقد تنجر الولايات المتحدة.

وأردف قائلا "إسرائيل شريكنا الأقوى في الشرق الأوسط، ومن غير المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضعفت دفاعاتها وتمكنت إيران من تنفيذ التدمير الذي كانت تنوي القيام به" خلال هجومها الأخير.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تجعل هذا السيناريو أقل احتمالا، من خلال تجديد الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتقديم المساعدة العسكرية اللازمة لإسرائيل الآن، حتى تظل دفاعاتها بكامل جهوزيتها.

وقال "الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا"، داعيا مجلس النواب الأميركي لإقرار تشريع عاجل يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل وأوكرانيا، فضلا عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في غزة.

وأوضح أنه إذا وافق الكونغرس على هذه المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، فلن يعني ذلك "منح شيكات على بياض"، بل سيعني إرسال معدات عسكرية من مخزوناتنا الخاصة، ثم استخدام الأموال التي أذن بها الكونغرس لتجديد تلك المخزونات عن طريق الشراء من الموردين الأميركيين.

وأكد بايدن أنه كان واضحا بشأن مخاوفه بشأن سلامة المدنيين في غزة في ظل الحرب المتواصلة هناك، لكن حزمة المساعدات هذه تركز على احتياجات إسرائيل الدفاعية الطويلة المدى لضمان قدرتها على الحفاظ على تفوقها العسكري ضد إيران أو أي خصم آخر، وفق تعبيره.