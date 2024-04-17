استمرار تعليق الدراسة بعُمان وتأخير رحلات جوية في دبي بسبب الطقس

قررت السلطات في عُمان استمرار تعليق العمل في كافة المدارس بمعظم محافظات البلاد، نظرا لاستمرار تأثر الأجواء بالمنخفض الجوي الذي تسبب بأمطار غزيرة وسيول راح ضحيتها 19 بينهم أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة التعليم قررت استمرار تعليق العمل وتحويل الدراسة عن بُعد في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع محافظات السلطنة باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، اليوم الأربعاء، بسبب التنبيهات من المخاطر المتعددة بغزارة الأمطار المتوقعة في البلاد.

وتوفي 19 شخصا، بينهم أطفال مدارس، بعد أمطار غزيرة استمرت 3 أيام، تسببت في انجراف مركبات بفعل السيول التي ضربت عددا من محافظات عُمان.

مشاهد تحبس الأنفاس للحظة قيام طاقم مروحية تابعة لشرطة عمان @RoyalOmanPolice بإنقاذ شخصين جرفهما السيول. طيران الشرطة قال إنه نفذ 13 طلعة جوية خلال 24 ساعة الماضية لأكثر من 75 شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين. pic.twitter.com/dkw50Xooq9 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) April 16, 2024

ووقع الحادث الذي تسبب في وفاة طلاب المدارس في محافظة شمال الشرقية (شمال)، وقدمت السلطات تعازيها لأهالي الضحايا.

وفي ذات السياق، طلبت مطارات دبي من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.

وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.

وواجهت دول خليجية طقسا سيئا اليومين الماضيين جراء أمطار غزيرة وسيول، خلفت -إلى جانب وفيات عُمان- غرق شوارع وتعليق الدراسة والعمل عن بُعد بالمؤسسات وإلغاء رحلات، في تلك الدول.