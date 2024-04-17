إسرائيل تصعد قصف جنوب لبنان وتقر بإصابة 14 جنديا في بلدة العرامشة

صعّد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء من عملياته العسكرية على بلدات جنوب لبنان عقب استهداف حزب الله بالصواريخ والمسيّرات مركزا قياديا إسرائيليا في بلدة العرامشة بالجليل الأعلى، أسفر عن إصابة 14 جنديا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف مصدر إطلاق الصواريخ التي قصفت شمال إسرائيل.

وتابع أنه قصف مبنى عسكريا تواجد فيه أعضاء لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان، دون تأكيد من الجانب اللبناني حتى الآن بوقوع إصابات.

من جانبه، أكد مراسل الجزيرة أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها بكثافة تجاه الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت محيط بلدات راشيا الفخار ويارين والناقورة جنوبي لبنان.

غارة الان تستهدف بلدة الناقورة جنوب لبنان بلقرب من مركز الدفاع المدني الهيئة الصحية pic.twitter.com/xhMc0dvi6g — Mahdi🇱🇧boussi (@MahdiBoussy) April 17, 2024

كما أوضح المراسل أن الاحتلال قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف أن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ 3 غارات متتالية بعدد من الصواريخ استهدفت منطقة حامول في الناقورة وبلدتي طير حرفا ويارين بقضاء صور الجنوبي.

وأردفت أن الجيش الإسرائيلي مشّط بالأسلحة الرشاشة من الداخل الفلسطيني المحتل باتجاه بلدات علما الشعب والضهيرة والبستان في القطاع الغربي للبنان.

وبعد اشتداد القصف الإسرائيلي لبلدات جنوب لبنان، أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما قال إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

استهداف العرامشة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله أنه نفذ هجوما بصواريخ ‏ومسيّرات على مقر قيادة إسرائيلي في عرب العرامشة، ردا على ‏اغتيال عدد من عناصره.

وأضاف أن عناصره أصابوا المقر إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الذي استهدف بلدة العرامشة أسفر عن إصابة 14جنديا، 6 منهم حالتهم خطيرة، وأوضح أن الهجوم جرى بواسطة مسيّرة وعدد من الصواريخ المضادة للدروع.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن إصابة 18 شخصا منهم حالة شديدة الصعوبة واثنتان في حال الخطر.

وكان حزب الله أعلن أمس الثلاثاء مقتل 3 من عناصره في هجمات إسرائيلية، بينهم اثنان زعمت تل أبيب أنهما من أبرز كوادره.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.