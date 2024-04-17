أردوغان يستقبل هنية قريبا ويستنكر "الافتراءات" حول التخاذل عن دعم فلسطين

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على دعمه لفلسطين، ومساندته لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معلنا أنه سيستضيف رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي وصفه بأنه "زعيم القضية الفلسطينية".

وقال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، "سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة، حتى لو تركت وحدي".

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه "للاتهامات والافتراءات التي ترددت في بعض الأوساط واستخدمت ضدنا" بشأن حقيقة دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال إنه "لا أحد يملك أن يشكك في موقفي أو موقف هذه الكتلة المباركة بشأن القضية الفلسطينية".

وامتدح أردوغان حركة حماس، واصفا إياها مجددا بأنها "حركة تحرير"، رغم تصنيفها منظمة إرهابية من قبل دول غربية، وأضاف أنه "لا فرق بين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم"، مشيرا إلى أنه سيستضيف "زعيم القضية الفلسطينية، وسنناقش عددا من القضايا".

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وكذلك أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيزور تركيا خلال أيام لإجراء محادثات مع أردوغان.

فيدان يلتقي هنية

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم رئيس المكتب السياسي لحماس في الدوحة، حيث قدم له التعازي باسم الرئيس أردوغان والحكومة وعموم الشعب التركي باستشهاد عدد من أبنائه وأحفاده وعموم شهداء الشعب الفلسطيني، وفقا لبيان صادر عن حركة حماس.

وقالت الحركة في بيان آخر إنها تثمن عاليا تصريحات أردوغان "التي جدد فيها مواقفه في مواصلة دفاعه عن الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستقلاله، وضرورة العمل فورا على وقف إطلاق النار في غزة".

وأشادت الحركة بتأييده "الشجاع للحركة ومشروعها المقاوم في فلسطين، حين شبّه دور القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال بدور حركة حماس في نضالها الحالي".