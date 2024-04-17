أبرز تطورات اليوم الـ194 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ194 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وسّعت قوات الاحتلال توغلها في المحافظة الوسطى لتصل إلى الشرق من مخيم دير البلح، حيث وُوجهت القوة المتوغلة بضربات من المقاومة الفلسطينية.

ونسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا كاملا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة -في تقريرها اليومي صباح الأربعاء- إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 33 ألفا و899 شهيدا، و76 ألفا و664 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بعدما ارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 56 شهيدا و89 إصابة، وفقا للوزارة.

مجازر جديدة

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدفهم بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة أثناء تواصلهم مع عائلاتهم خارج القطاع في منطقة يتزود فيها المواطنون بشبكة الإنترنت.

كما استشهد 6 فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفلان، جراء استهداف جيش الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية في المناطق الجنوبية لشارع تسعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

المقاومة تواجه التوغلات

ومع توسيع قوات الاحتلال توغلها وسط القطاع، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي-9" بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح.

أما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو المتوغلة.

من ناحية أخرى، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد توغل استمر يومين حاصرت خلاله مدارس تؤوي نازحين واعتقلت عشرات منهم، تعرضوا لتحقيقات ميدانية وتنكيل على يد جنود الاحتلال.

جرحى ومعاقون إسرائيليون

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 7200 جريح إسرائيلي أُدخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب، وإن ثلث هؤلاء تطورت لديهم ردود فعل نفسية.

من ناحية أخرى، قال موقع "والا" الإسرائيلي إنه يجري تسجيل 60 معاقا جديدا كل يوم بسبب الحرب في غزة.

هجوم العرامشة

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا لافتا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 من جنوده -جروح بعضهم خطيرة- جراء هجوم نفذه حزب الله بمسيّرة مفخخة على موقع في بلدة عرب العرامشة بالجليل.

وعلى إثر ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي سهل إيعات في البقاع بالعمق اللبناني.

مفاوضات تبادل الأسرى

قال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن التراجع الأميركي المستمر والانحياز للموقف الإسرائيلي أدى إلى أزمة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر ملتزمة بالعمل بشكل بنّاء وإيجابي لجَسْر الهوة في المفاوضات، لكنها تجري تقييما للوساطة ولانخراط كل الأطراف فيها.

وأوضح -خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في الدوحة- أن هناك إساءة لاستخدام الوساطة وتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، وفق تعبيره.