أوستن يجري اتصالات مكثفة بنظرائه في الشرق الأوسط

جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأكيده موقف واشنطن بدعم إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها السبت، لكنه أكد أيضا الحرص على منع اتساع رقعة الصراع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أوستن أجرى اتصالات هاتفية بنظراء له في الشرق الأوسط وأوروبا عبر فيها عن دعمه لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها، لكنه شدد أيضا على ضرورة الاستقرار الإقليمي.

وأجرى أوستن اتصالات منفصلة أمس الاثنين مع خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ فهد اليوسف الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، وكذلك ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة.

كما شملت الاتصالات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وأفاد البنتاغون بأن أوستن أدان هجمات إيران خلال تلك المكالمات، وقال إن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع.

وذكر البنتاغون أن أوستن أبلغ نظراءه أيضا بأنه "في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل والجنود الأميركيين" الموجودين في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن أوستن عبر خلال اتصاله بغالانت عن دعمه للدفاع عن إسرائيل و"أكد مجددا على الهدف الإستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي".

وقال متحدث باسم البنتاغون للصحفيين في وقت سابق أمس الاثنين "ما إذا كانت إسرائيل ستقرر الرد على إيران أم لا.. هو أمر تقرره إسرائيل".

ومنذ هجوم إيران على إسرائيل كثف أوستن من اتصالاته بعدد من نظرائه ومسؤولين آخرين أكد خلالها جميعها على التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل استمرارا لموقف بلاده الداعم لها في حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.

أول هجوم مباشر لإيران

ومساء يوم السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، في حين قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية بنجاح.

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها من بينها حزب الله في لبنان، وجاء ردا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وقال البنتاغون إن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على إسرائيل، وإن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران.

وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني. وقال رئيس أركان الجيش إن إسرائيل سترد على الهجوم.