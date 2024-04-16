عشرات القتلى جراء الأمطار في عُمان وباكستان

أدت الأمطار الغزيرة والسيول في سلطنة عمان إلى مصرع 18 شخصا بينهم 10 من طلاب المدارس، وفقدان 3 أشخاص، في حين أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد قتلى الأمطار في مناطق بالبلاد إلى 55 شخصا.

وقد قررت السلطات العمانية تعليق العمل في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في منشآت القطاع الخاص في 5 محافظات شمالي البلاد، بينها مسندم والبريمي، بسبب تطورات الحالة الجوية.

طيران الشرطة يُنفذ ١٣ طلعة جوية خلال ٢٤ ساعة الماضية لأكثر من ٧٥ شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/vwSSjqCgKJ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 16, 2024

وفي حين جرى تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالسلطنة، قال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر في عمان إن ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها السلطنة ستكون اليوم الثلاثاء.

وامتدت هذه الحالة الجوية إلى دول خليجية أخرى، بينها قطر التي أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزرائها اعتماد العمل عن بعد اليوم الثلاثاء لكافة الموظفين نظرا للحالة الجوية الاستثنائية.

وشهدت قطر هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الشمالية، بينما شهدت معظم أنحاء المملكة العربية السعودية جانبا من حالة الطقس هذه، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية.

كما تأثرت بعض المناطق الشمالية للإمارات العربية المتحدة بالعاصفة، خاصة في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وأعلن مركز الأرصاد في الإمارات استمرار الأمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، وعلقت خطوط طيران إماراتية رحلاتها، وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المحلية المقررة اليوم الثلاثاء.

كما تداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الأمطار الغزيرة التي صاحبتها رياح شديدة أدت إلى جريان السيول والفيضانات في عدد من المدن خلال الساعات الماضية.

أمطار باكستان

بدورها، أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد قتلى الهطل الشديد للأمطار في عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد إلى 55 شخصا.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الضحايا سقطوا إثر صواعق رعدية وأمطار مستمرة منذ يوم الجمعة في أقاليم خيبر والبنجاب وبلوشستان، وأن من بين الضحايا من تهدّمت منازلهم الطينية فوق رؤوسهم.

وذكرت مصادر حكومية أن عدة بلدات ساحلية تُطلّ على بحر العرب جنوبي باكستان شهدت جرفا لبنى تحتية بسبب تدفق السيول بين الأودية.