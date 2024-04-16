شاهد.. طائرة تهبط وسط السيول في مطار دبي

أظهرت مقاطع فيديو -متداولة على منصات التواصل الاجتماعي- طائرة ركاب تهبط في مطار دبي وسط سيول تغمر المدرج جراء المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة.

وأعلن مطار دبي الدولي في بيان، اليوم الثلاثاء، تعليق عملياته لمدة 25 دقيقة بسبب "عاصفة قوية".

وقال البيان إن هناك سيولا تغمر الطرق المؤدية إلى المطار وإن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.

وصرح متحدث باسم المطار -لصحيفة محلية- بأنه تم إلغاء 21 رحلة خارجية و24 داخلية، فضلا عن تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى مجاورة.

وفي ظل هذا المنخفض الجوي، سجلت عشرات الوفيات في باكستان وسلطنة عمان جراء الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، كما أعلنت الإمارات وقطر والبحرين إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الجوية.