بغارات جوية وقصف مدفعي.. الاحتلال يواصل عمليته بالنصيرات ويحاصر مدارس تؤوي نازحين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال محاصرة مدراس تؤوي نازحين إلى جانب مواصلة عمليته البرية شمال مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا أراضي زراعية في حي الزهور ومنطقة خربة العدس شمالي المدينة.

كما أفاد المراسل باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تحاول إخراج جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

النصيرات ومدارس النازحين

في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع لليوم السادس على التوالي.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة شمال المخيم. وقد استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 30.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن طيرانه الحربي دمر خلال الـ24 ساعة الماضية منصة إطلاق صواريخ وعشرات البنى التحتية والأنفاق والمباني العسكرية وسط قطاع غزة، وقال إنه قتل "عددا من المخربين" في قصف بالدبابات وسط القطاع، في إشارة إلى عناصر المقاومة الفلسطينية.

في الإطار ذاته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مدارس تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بغزة بانتشال جثامين 15 شهيدا قتلهم الجيش الإسرائيلي، بينهم أطفال، من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس.

استشهاد 6 صحفيين

على صعيد آخر، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن 6 صحفيين استشهدوا و9 آخرين أصيبوا إصابات دامية خلال شهر مارس/آذار الماضي بسبب "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح بيان للنقابة أن 3 صحفيين استشهدوا باستهداف منازلهم بالقصف، و3 بالرصاص وشظايا الصواريخ، في حين أصيب 9 صحفيين بجروح دامية نتيجة الإصابة بشظايا الصواريخ والرصاص، مما أدى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين لا يزال البعض الآخر في حالة خطيرة وصعبة نتيجة الإصابات.

احتجاز الآلاف

من ناحية أخرى، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 3 آلاف فلسطيني من القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.

وأضاف أن "هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم".

وأشار المركز إلى "تحويل الاحتلال 300 معتقل من غزة، بينهم 10 أطفال، للتحقيق في قضايا أخرى على سجني عسقلان وعوفر".

وأكد أن "المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق".

ارتفاع حصيلة الشهداء

في إطار متصل، أفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع منذ أمس الاثنين راح ضحيتها 46 شهيدا و110 مصابين.

وقالت الوزارة إنه مع الحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843 شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.