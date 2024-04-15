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وفاة 13 شخصا بسبب السيول في عُمان

أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم - المصدر وكالة الانباء العمانية
السلطات نفذت عمليات إنقاذ في عدد من المناطق التي ضربتها السيول (وكالة الأنباء العمانية)
15/4/2024

توفي 13 شخصا، بينهم 9 من طلاب المدارس، وفُقد 5 آخرون جراء انجراف مركباتهم بفعل السيول التي ضربت عددا من محافظات سلطنة عُمان.

ووقع الحادث الذي تسبب في وفاة طلاب المدارس في محافظة شمال الشرقية، وقدمت السلطات تعازيها لأهالي الضحايا.

وقالت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إنها سجلت انقطاع 9 طرق رئيسية بمحافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية بسبب استمرار جريان الأودية.

من جهته، قال طيران الشرطة العمانية إنه نفذ 8 طلعات خلال الساعات الماضية لإنقاذ العالقين.

وحذر مركز الأرصاد العماني من استمرار هطل الأمطار الغزيرة على المحافظات الشمالية والشرقية حتى الأربعاء المقبل.

المصدر : الجزيرة