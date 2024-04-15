وفاة 13 شخصا بسبب السيول في عُمان

توفي 13 شخصا، بينهم 9 من طلاب المدارس، وفُقد 5 آخرون جراء انجراف مركباتهم بفعل السيول التي ضربت عددا من محافظات سلطنة عُمان.

ووقع الحادث الذي تسبب في وفاة طلاب المدارس في محافظة شمال الشرقية، وقدمت السلطات تعازيها لأهالي الضحايا.

وقالت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إنها سجلت انقطاع 9 طرق رئيسية بمحافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية بسبب استمرار جريان الأودية.

13 شخصاً لقوا مصرعهم بينهم 9 من طلاب المدارس جراء السيول في عدد من محافظات سلطنة #عمان.. مراسل #الجزيرة سمير النمري يُطلعنا على التفاصيل#الأخبار pic.twitter.com/60QqavtvSn — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2024

من جهته، قال طيران الشرطة العمانية إنه نفذ 8 طلعات خلال الساعات الماضية لإنقاذ العالقين.

وحذر مركز الأرصاد العماني من استمرار هطل الأمطار الغزيرة على المحافظات الشمالية والشرقية حتى الأربعاء المقبل.