وفاة 16 شخصا بسبب السيول في عُمان

توفي 16 شخصا على الأقل، بينهم 10 من طلاب المدارس، جراء انجراف مركباتهم بفعل السيول التي ضربت عددا من محافظات سلطنة عُمان.

ووقع الحادث الذي تسبب في وفاة طلاب المدارس في محافظة شمال الشرقية (شمال)، وقدمت السلطات تعازيها لأهالي الضحايا.

وقالت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إنها سجلت انقطاع 9 طرق رئيسية بمحافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية بسبب استمرار جريان الأودية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المنسق في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة محمد البوصافي أنه تم تفعيل غرفة عمليات طوارئ للتعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد بسبب منخفض "المطير" الجوي.

من جهته، قال طيران الشرطة العمانية إنه نفذ 8 طلعات خلال الساعات الماضية لإنقاذ العالقين.

وحذر مركز الأرصاد العماني من استمرار هطل الأمطار الغزيرة على المحافظات الشمالية والشرقية حتى الأربعاء المقبل.

كما أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني أن ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها البلاد ستكون غدا الثلاثاء.

ونفذت السلطات عمليات إجلاء احترازي للسكان في بعض المناطق، كما أعلنت تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري ومنشآت القطاع الخاص في 5 من محافظات السلطنة الـ11: مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية غدا الثلاثاء، مع تطبيق العمل عن بعد في بقية المحافظات إذا تعذر الحضور.