غارات أميركية بريطانية على تعز اليمنية

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على محافظة تعز جنوبي غربي اليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتحدثت قناة المسيرة، التابعة لأنصار الله (الحوثيين)، عن "عدوان أميركي بريطاني استهدف محافظة تعز".

ووفقا لما نشره سكان المحافظة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد استهدفت الغارات مناطق قريبة من البحر الأحمر.

في حين أوضح موقع "أنصار الله" الإلكتروني، التابع للجماعة، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من تعز".

ولم تتطرق القناة أو الموقع إلى وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية. كما لم يصدر إعلان رسمي من قبل جماعة الحوثي.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع شن الطيران الحربي الأميركي والبريطاني غارات على عدة مواقع باليمن، أعلنت الجماعة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعد السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.