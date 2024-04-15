اعتقالات ومواجهات وإصابة فلسطينيين خلال تصديهم لمستوطنين بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية اعتقالات خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية، في حين أصيب فلسطينيون خلال تصديهم لهجمات المستوطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت 9 شبان، بينهم أسير محرر، فجر اليوم في بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم بشمال الضفة الغربية.

وأضافت الوكالة أن البلدتين شهدتا مواجهات بين الأهالي والقوات المقتحمة.

واعتقل شابان فلسطينيان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

كما أفادت مصادر فلسطينية باعتقال شاب في أحد أحياء مدينة قلقيلية بشمال الضفة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/6FcuxZxNep — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 15, 2024

اقتحامات ومواجهات

وقد اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية، وبثت منصات فلسطينية صورا للاقتحام وإطلاق قنابل مضيئة في المنطقة الجنوبية من المدينة.

كما تظهر الصور اقتحام قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وتخريب سيارات فلسطينيين بالبلدة.

وفي شمال الضفة أيضا، شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدة يعبد وقرية فقوعة في جنين وبلدتي دوما وبرقة في نابلس.

" الله أكبر ياغزة .. الله أكبر ياحمـ اس " ◾ تغطية صحفية: " إصابة شاب بالرصاص الحي بالوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله " pic.twitter.com/WOMb7QQf5C — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 15, 2024

وفي وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي كفر نعمة والمغير قرب رام الله، بينما أصيب شابان فلسطينيان، أحدهما جراحه خطيرة، برصاص جنود الاحتلال في مواجهات بقرية المزرعة الشرقية.

وفي جنوب الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وتمركزت القوات المتوغلة وسط البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع، وكانت قد وضعت منذ أمس نقطة عسكرية دائمة عند مدخل منطقة الظهر التي تشهد اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال.

اعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك، أصيب 3 فلسطينيين بجروح وُصِفت بالخطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهم خلال تصديهم لمحاولة مستوطنين اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين رشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب مخيم الجلزون.

مقطع فيديو يظهر قيام مستوطنين بحرق سيارة لفلسطيني في رام الله بحماية جندي إسرائيلي#فيديو pic.twitter.com/hUJ8gSP1QQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 14, 2024

وفي المنطقة نفسها، شيع أهالي بلدة بيتين شرقي محافظة رام الله والبيرة جثمان الفتى عمر حامد الذي استشهد برصاص مستوطنين مساء السبت، وهتف الأهالي والمشيعون بشعارات غاضبة ومنددة بجرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد الفتى متأثرا بجروح حرجة جراء اعتداء مجموعات من المستوطنين على القرية في إطار هجمات واعتداءات نفذوها ضد عدد من القرى الفلسطينية في محافظتي رام الله ونابلس.

وأظهر مقطع فيديو وثقته مؤسسة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إقدام مستوطنين متطرفين السبت على إضرام النار في سيارة بقرية بيتين شرقي محافظة رام الله والبيرة أمام أعين جنود الاحتلال الذين لم يتدخلوا لمنع ذلك.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون موقع تل ماعين الأثري شرق بلدة يطا جنوب الخليل ورفعوا ورفع العلم الإسرائيلي على الموقع وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون آخرون شعب البطم وشعب فرصة في مسافر يطا وأدوا طقوسا تلمودية لاستفزاز الفلسطينيين.

وفي الأغوار الشمالية، أصيبت فلسطينية مساء أمس جراء اعتداء مستوطنين عليها، بحسب مصادر فلسطينية.

وكانت مجموعات من المستوطنين هاجمت قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية وأحرقت منازل وسيارات لفلسطينيين، عقب الإعلان عن عثور أجهزة الأمن الإسرائيلية على مستوطن مقتولا في أحد السهول شرقي رام الله.

ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى قبل 6 أشهر، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال أكثر من 7 آلاف آخرين.