حزن بسلطنة عمان إثر وفاة 10 طلاب من عائلة واحدة بسبب السيول

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على منصات التواصل في سلطنة عمان، بعد الإعلان عن وفاة 9 طلاب جميعهم من نفس العائلة جرفتهم السيول التي ضربت ولاية المضيبي في السلطنة.

وأعلن حساب اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة "عمان مستعدة" العثور على 9 طلاب مفقودين في نيابة سمد الشأن مفارقين للحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصا، ولا يزال البحث جاريا عن 5 مفقودين آخرين.

تحديث العثور على ثلاثة طلاب مفقودين في نيابة سمد الشأن وهم مفارقين للحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى ١٢ شخصا، ولا يزال البحث جارٍ عن خمسة مفقودين آخرين.#منخفض_جوي #عُمان_مستعدة https://t.co/wXMeMncGyJ — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) April 14, 2024

وأعلن خالد العبدلي وهو من عائلة الطلاب عبر حسابه على منصة إكس أنهم تمكنوا من العثور على الطفل العاشر.

الحمدلله وفقنا الله فعثرنا على العاشر ولله الأمر من قبل ومن بعد ونشكر جميع الإخوة المشاركين من المواطنين والأهالي وكذلك فرق الإنقاذ المدنية والعسكرية وكذا أفراد الشرطة على تعاونهم ومشاركتهم وجزاكم الله خيرا

وإنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/0vR4QvF9oN — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) April 15, 2024

ومع انتشار خبر الفاجعة على منصات التواصل، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطلاب، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن المدرسة التي فقدت الطلبة لم تصلها الأودية، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم.

المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم يوضح أن المدرسة التي فقدت الطلبة اليوم لم تصلها الأودية، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم. pic.twitter.com/yGvITdeWjF — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) April 14, 2024

وقالت الشرطة العمانية إن السبب الرئيسي في غرق الطلاب كان بسبب نقل ولي أمر أحد الطلبة لأبنائه وبعض أقاربه من المدرسة.

شرطة عمان السلطانية : غرق الأطفال الذين أعلن عنهم كان بسبب نقل ولي أمر أحد الطلبة لأبنائه و بعض أقاربه من المدرسة . pic.twitter.com/twcXfZUcTD — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) April 14, 2024

وأثار إلقاء اللوم من وزارة التربية والشرطة العمانية على ولي أمر أحد الطلاب حالة من الجدل بين رواد العالم الافتراضي في السلطنة.

ورفض أحد أقارب الطلبة المتوفين تصريحات وزارة التربية والتعليم العمانية وقال في مداخلة هاتفية مع إحدى الإذاعات المحلية نرفض تصريح وزارة التربية جملةً وتفصيلاً وأبلغنا سعادة الوكيل الذي زارنا اليوم في مجلس العزاء وطلبنا منه أن ينقل رفض أهالي الطلاب للتصريح إلى معالي الوزيرة".

سالم العبدلي أحد أقارب الطلبة المتوفين أمس في شمال الشرقية: "نرفض تصريح وزارة التربية جملةً وتفصيلاً وأبلغنا سعادة الوكيل الذي زارنا اليوم في مجلس العزاء وطلبنا منه أن ينقل رفض أهالي الطلاب للتصريح إلى معالي الوزيرة".#منخفض_المطير pic.twitter.com/H1xyndVXIy — صحيفة نشر الإلكترونية 🇴🇲 (@oman1_news) April 15, 2024

وقال مغردون إن إلقاء مسؤولين في وزارة التربية والتعليم باللائمة على ولي الأمر أمر مؤسف فهذا تنصل من المسؤولية، وتساءل آخرون لماذا لم يتم تعليق الدراسة بالرغم من سوء الأحوال الجوية؟.

كالعادة يتم إلقاء اللوم على المواطن، والمسؤولية يتحمّلها المواطن.

يتم تبرئة المسؤولين حتى قبل إجراء التحقيق الشفّاف.

لماذا لم يتناول المقدم محمد السبب الرئيسي في الحدث ألا وهو عدم تعليق الدراسة؟

احجتاز باصات الطلبة في الأودية.. وانجراف سيارات المعلمات والموظفين والمواطنين من… — ABDULAZIZ ALKHRAUSI (@azizsutal) April 14, 2024

وعلق بعض المدونين على الحادثة بالقول إن هذه الفاجعة درس جديد لكل مسؤول أن يتعامل بكامل الحرص والحيطة والحذر وبتوقع حصول أسوأ السيناريوهات ويبتعد عن التعنّت والتزمّت والتسلُط وسوء الظن والشك وخاصة فيما يمس أرواح البشر ولا اعتراض على أمر الله.

الان تقوم الوزارة بالقاء اللوم على ولي الامر ، ولا كأنه هم من امروا الطلاب بالدوام، بالرغم من التحذيرات الصادرة ، الحالات ممكن كانت تصير اكثر لو لا لطف الله، نطالب بمحاسبة قانونية عاجلة للقائمين على هذي الوزارة ، بالاضافة لأقالة الوزيرة و الوكيل ، ارواح الناس ليست رخيصة . — ابو سيف 🇴🇲 (@_992499) April 14, 2024

في المقابل ساند البعض موقف وزارة التربية والتعليم العمانية واعتبروا أن السيارة التي أقلت الطلاب غير مخصصة لنقل الطلبة.. "لماذا البقية بخير .. لأنهم اتبعوا التعليمات وبقوا في المدرسة".

كلامه منطقي والسيارة التي أقلت الطلاب اكستيرا غير مخصصة لنقل الطلبة .. لماذا البقية بخير .. لأنهم اتبعوا التعليمات وبقوا ف المدرسة رحم الله من توفاه الاجل وبالشفاء للمصابين ونتمنى أن لاتتكرر دق الصدور

خلا انا اشلكم وعندي دفع رباعي — 🇴🇲Abu Fares🇴🇲 (@Sultanate_Om) April 14, 2024

وتفاعل مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مع الحادثة وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس " فجعنا بالنكبة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلاب، في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي. ونرجو من المؤسسات الرسمية أن تُجَنِّب الطلاب وغيرهم هذي المآسي المؤسفة، كما نرجو من المواطنين تجنب المخاطر وتجنيبها أطفالهم وذويهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فجعنا بالنكبة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلاب، في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي.

ونرجو من المؤسسات الرسمية أن تُجَنِّب الطلاب وغيرهم هذي المآسي المؤسفة، كما نرجو من المواطنين تجنب المخاطر وتجنيبها أطفالهم وذويهم.

وإنا لله وإنا اليه راجعون. pic.twitter.com/OJsfA4fSoF — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 14, 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة اليوم الاثنين كما أعلن التلفزيون العماني عن تعليق العمل وقال في تدوينة، نظرًا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان تقرر تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية غدًا الثلاثاء، ويمكن تطبيق العمل عن بعد تعذّر مباشرة العمل حضوريا في باقي المحافظات.