النيابة العامة بتونس تحيل صحفي الجزيرة سمير ساسي للتحقيق

أحالت النيابة العامة بمحافظة أريانة الصحفي بمكتب الجزيرة في تونس سمير ساسي إلى المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه على خلفية تدوينة كتبها بصفحته الخاصة على فيسبوك نهاية العام الماضي.

وكانت فرقة أمنية حققت الأسبوع قبل الماضي مع الزميل سمير ساسي حول مضامين التدوينة، وأبقته في حالة إطلاق سراح في انتظار قرار النيابة العامة.

واعتقل الزميل ساسي في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، للتحقيق معه بشأن محتوى صفحة فيسبوك باسم الحي الذي يقطن فيه، ونفى خلال التحقيق أن تكون له أي علاقة بالصفحة المذكورة، وأُفرج عنه حينها بعد يومين من الاعتقال.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي بأن فريق الدفاع اعتبر أن الإحالة مفاجئة، لأن التحقيق كان من دون أسس قانونية، وتم على خلفية تدوينة اعتبرها المحامون لا تتطلب عقابا قانونيا، لأنها تدخل ضمن إبداء الرأي من دون تعرض لأي مسؤول أو شخصية رسمية.

وأشار حجي إلى أن نقابة الصحفيين والهيئات المكلفة بالدفاع عن الصحفيين استغربوا من قرار إحالة الزميل ساسي، وأوضح أنها تأتي في إطار متابعات أخرى تسببت في اعتقال صحفيين مثل محمد بوغلاب وشذى حاج مبارك، وأوضح أن النقابة تطالب بالكف عن ملاحقة الصحفيين وفق القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب والاعتماد على المرسوم 115 في التعامل مع قضايا الصحفيين.