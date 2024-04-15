إطلاق سراح صحفي الجزيرة بتونس سمير ساسي

تونس- أفرج عن الصحفي بمكتب الجزيرة بتونس سمير ساسي اليوم الاثنين بعد التحقيق معه أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تدوينة نشرها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي في وقت سابق إن التحقيق مع ساسي تم أمام فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة تونس، وذلك بطلب من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تدوينة نشرها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح حجي للجزيرة نت أن الصحفي سمير ساسي تم اقتياده في البداية -صباح اليوم الاثنين- من قبل فرقة أمنية تابعة لمنطقة حي التضامن بالعاصمة حيث يقيم، ثم أحالته في حالة تقديم (توقيف) إلى النيابة العمومية بمحكمة أريانة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، تم توقيف الصحفي سمير ساسي طيلة يومين للتحقيق معه على خلفية محتوى صفحة فيسبوك باسم الحي الذي يقيم فيه "التضامن نيوز"، وتم سؤاله عند التحقيق عن صلته بتلك الصفحة، ونفى ساسي أي صلة له بتلك الصفحة.

وأفرج قاضي التحقيق عن ساسي بعد يومين من توقيفه، لكن القضية لم تغلق وبقيت جارية، وقبل 10 أيام تم استدعاؤه مجددا للتحقيق معه.

وقال حجي إن "هذه المرة لم يكن التحقيق معه حول صلته بتلك الصفحة، وإنما بشأن تدوينة نشرها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

ولفت إلى أن المحامين وكذلك نقابة الصحفيين التونسيين أعربوا عن صدمتهم واستغرابهم من التحقيق معه "بحالة توقيف" على خلفية تدوينة عبّر فيها عن رأي معين.

وأوضح أن التحقيق مع ساسي يأتي في سياق تصاعد الملاحقات الأمنية والقضائية بحق عدد من الصحفيين، وذلك بناء على قوانين زجرية مثل الإرهاب والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات من دون تطبيق المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة في تونس.