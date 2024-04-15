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الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة أطلقت نحو إيلات

Israel's military said it intercepted a target in the area of the Red Sea on Thursday (February 22) after sirens warning of incoming rockets and missiles sounded in the southern city of Eilat
إسرائيل تقول إنها اعترضت عدة مسيرات أطلقت نحو إيلات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)
15/4/2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في مدينة إيلات قادما من البحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش -في بيان مساء أمس الأحد- إن قوات سلاح البحرية وسلاح الجو رصدت هدفا جويا مشبوها وصل إلى المجال الجوي لإسرائيل من منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن سفينة تابعة لسلاح البحرية اعترضت الهدف بواسطة منظومة القبة البحرية.

وبينما لم يحدد الجيش طبيعة الهدف الذي تصدى له في البيان، نشر في حسابه على منصة إكس فيديو يوضح العملية، وقال إن صاروخ "كورفيت ساعر 6" نجح في اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من جهة الجنوب الشرقي باستخدام منظومة الدفاع "سي-دوم" في وقت سابق من مساء الأحد.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات، حيث قدرت الشركة أن الطائرة أُطلقت من اليمن.

يذكر أن إيلات باتت هدفا متكررا للهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : وكالات