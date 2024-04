الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة أطلقت نحو إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في مدينة إيلات قادما من البحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش -في بيان مساء أمس الأحد- إن قوات سلاح البحرية وسلاح الجو رصدت هدفا جويا مشبوها وصل إلى المجال الجوي لإسرائيل من منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن سفينة تابعة لسلاح البحرية اعترضت الهدف بواسطة منظومة القبة البحرية.

وبينما لم يحدد الجيش طبيعة الهدف الذي تصدى له في البيان، نشر في حسابه على منصة إكس فيديو يوضح العملية، وقال إن صاروخ "كورفيت ساعر 6" نجح في اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من جهة الجنوب الشرقي باستخدام منظومة الدفاع "سي-دوم" في وقت سابق من مساء الأحد.

A Sa'ar 6-class corvette successfully intercepted a UAV that approached Israeli territory from the southeast using the "C-Dome" Defense System earlier this evening.

Watch the defense system's second operational interception within a week: pic.twitter.com/uTl7i5aAgg

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024