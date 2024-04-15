الاحتلال يرتكب 7 مجازر ويستهدف مجددا النازحين العائدين لشمال غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مجددا فلسطينيين يحاولون العودة إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية، وارتكب 7 مجازر جديدة خلال 24 ساعة، بينما استمرت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد طفلة بنيران القوات الإسرائيلية أثناء محاولة عائلتها العودة لمدينة غزة عبر شارع الرشيد.

كما أصيب عدد آخر من النازحين بجروح متفاوتة بنيران قوات الاحتلال بعد محاولتهم العودة لمدينة غزة عبر جسر وادي غزة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال والزوارق الحربية شارع الرشيد الساحلي لمنع عائلات نازحين من محاولة العودة لشمال غزة.

شاهد | قوات الاحتلال تقتل طفلة حاولت مع عائلتها العودة إلى غزة pic.twitter.com/KJPBZFxv4y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2024

واستشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 23 أمس إثر إطلاق الاحتلال النار على نازحين بشارع الرشيد حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالي القطاع.

وكان عدد كبير من المواطنين قد انتظروا لساعات طويلة عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة عبور ذويهم إلى الشمال ولقائهم بعد فراق دام قرابة 7 أشهر، إلا أن خيبة أمل كانت بانتظارهم.

وأظهرت صور أعدادا كبيرة من النازحين المتجهين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر شارع الرشيد الساحلي.

وندد المرصد الأورومتوسطي في بيان له باستهداف النازحين العائدين لديارهم مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم، وقال إن ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مجازر جديدة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر أسفرت عن 68 شهيدا و94 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 33 ألفا و797 شهيدا و76 ألفا و465 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض عدد من المنازل للدمار نتيجة غارات شنها الطيران الإسرائيلي بالتزامن مع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال لليوم السادس على التوالي عمليات تجريف وتمشيط في المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قصف مدفعي وغارات جوية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 5 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العربي شمال غرب مخيم النصيرات. وتواصل فرق الدفاع محاولاتها للوصول إلى المكان رغم خطورة الوضع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

في الإطار، أفاد المراسل بسماع دوي انفجارات عنيفة وسط قطاع غزة نتيجة تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية واختراق لحاجز الصوت، وبالتزامن استهدفت الطائرات منزلا شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الإسرائيلي نفذ اليوم غارت على محيط المنطقة الصناعية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت منزلا في محيط بلدية الفخاري جنوب خان يونس.

وأضاف المراسل أن مدنيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة حي السلام جنوب خان يونس، مشيرا إلى أن بعضهم وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال أفرج عن اثنين من طواقمه في خان يونس بينما لا يزال 6 آخرون رهن الاعتقال.