أمير قطر يبحث الأوضاع الإقليمية مع الرئيسين الإيراني والتركي

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، مع الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيسين بحث الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما شدد الجانبان -وفقا للديوان الأميري- على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلام دائماً وشاملاً في المنطقة.

كما أجرى أمير قطر -وفقا للديوان الأميري- اتصالا هاتفيا اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة، إضافة إلى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملاً في المنطقة.