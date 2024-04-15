أمير قطر والرئيس الإيراني شددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما شدد الجانبان -وفقا للديوان الأميري في قطر- على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلام دائماً وشاملاً في المنطقة.