قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إن اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل سيقلص فرص جو بايدن في إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف ميدفيديف في منشور عبر تطبيق تليغرام: "أميركا لا تريد حربا كبيرة في الشرق الأوسط.. عمليات القتل في غزة تقلص فرص بايدن في الانتخابات، وسيؤدي اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران إلى مزيد من الشكوك حول ذلك".

وجاء تعليق ميدفيديف بعد ساعات من هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل، استخدمت فيه مئات الصواريخ والمسيّرات، وقالت إسرائيل إنها نجحت في التصدي للهجوم بدون تسجيل خسائر كبيرة.

وكانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي ساعدت إسرائيل في التصدي للهجوم الإيراني، وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ستعارض أي هجوم مضاد إسرائيلي على إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق بالغ من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية.

وفي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"، وقالت في بيان: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تصعيد خطير آخر في المنطقة. نحضّ كل الأطراف المعنيين على إظهار ضبط النفس. نحن نعوّل على الدول الإقليمية لحلّ المشاكل الراهنة بوسائل سياسية ودبلوماسية".

وأضافت الوزارة: "لقد حذرنا مرارا من أن الأزمات العديدة التي لم يتم حلها في الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع بين إسرائيل وفلسطين، الذي يتم تأجيجه في كثير من الأحيان بأفعال استفزازية غير مسؤولة، ستؤدي إلى زيادة التوتر".