مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس المحتلة- استأنف، الأحد، عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وذلك بعد توقف استمر طوال العشر الأواخر من شهر رمضان وخلال عيد الفطر.

وقالت محافظة القدس، إن 182 مستوطنا اقتحموا المسجد في مجموعات على فترتين: الأولى قبل الظهر والثانية بعد الظهر.

ورافقت قوات الاحتلال المقتحمين خلال الفترتين، في ظل انتشار واسع لعناصرها في أنحاء المسجد.

وتتم الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وتمر قبالة المصلى القبلي ثم باب الرحمة شرقي المسجد، وتنتهي بباب السلسلة في الجدار الغربي.

وتأتي الاقتحامات، وفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، بعد توقفها لمدة 16 يوما في العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد.

وأشار إلى قيام المستوطنين بأداء "الصلوات والدروس الدينية خلال الاقتحام" .

ووفق تقرير المركز عن انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال شهر مارس/آذار الماضي شارك حوالي 960 مستوطنا في اقتحام المسجد الأقصى.

وحسب التقرير فقد تم طوال الشهر تقييد دخول المصلين ووضع قوائم سوداء على أبواب المسجد تتضمن أسماء ما بين 50 إلى 60 فلسطينيا يمنعون من دخوله.

وطالت إجراءات الاحتلال خلال نفس الشهر 38 مواطنا فلسطينيا صدرت بحقهم أوامر إبعاد عن المسجد لفترات تتراوح بين 10 أيام إلى 6 أشهر، بينهم 3 نساء، و4 قاصرين، و13 مواطنا من فلسطينيي الداخل، وفق نفس التقرير.

ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعيش القدس على وقع إجراءات وقيود إسرائيلية مشددة من ضمنها انتشار مكثف لقوات الاحتلال.