مجموعة السبع تبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلى اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نعبر عن قلقنا العميق من مزيد من الاضطرابات في الوضع في المنطقة ونواصل العمل لتجنب ذلك".

وذكر بيان صادر عن الحكومة الإيطالية أن الاجتماع عبر رابط الفيديو لمجموعة السبع سيعقد في بعد ظهر اليوم بالتوقيت الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني لقناة "راي 3" العامة: "نحن نعمل على منع حدوث أزمة عسكرية أكبر"، معبرا عن أمله في أن تتوخى إسرائيل الحذر الشديد وضبط النفس لتفادي تفاقم الوضع. وحذّر من أن "الانتقام الإيراني الليلة الماضية قد يمهد لدوامة خطيرة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد بتنسيق رد دبلوماسي من مجموعة السبع على هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ شنته إيران على إسرائيل وندد به بايدن.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا ، وفرنسا، وألمانيا، واليابان. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيتها في الفترة من 17 إلى 19 أبريل/نيسان في جزيرة كابري الإيطالية.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع اليوم الأحد في يوم من المقرر فيه أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دان "التصعيد الخطير" جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إطلاق إيران أكثر من 200 مسيّرة وصاروخ، وفق الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل/نيسان.

لكن الجيش الإسرائيلي أعلن "إحباط" الهجوم، مؤكدا إسقاط "99%" من الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران، ووقوع أضرار "طفيفة" في قاعدة عسكرية في منطقة النقب جنوب البلاد.

وزاد الهجوم الإيراني من خطر توسع الصراع أكثر في المنطقة.