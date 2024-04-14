كيف تفاعل المغردون مع الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

منذ اللحظات الأولى لإعلان إيران عن إطلاق مسيراتها وصواريخها اتجاه إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق ومقتل مجموعة من ضباطها، سادت حالة من التباين بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي بين من عبر عن فرحته بالهجوم وبين من شكك ووصفه بالمسرحية.

وقال مغردون إن "أي ضربة إيرانية لإسرائيل مهما كان حجمها صغيرا، فضررها النفسي كبير على الاحتلال الإسرائيلي، وفيها تخفيف لأعباء الحرب عن غزة".

وأضافوا أنه "بعد اغتيال الضباط الإيرانيين بدأت إسرائيل تسحب قواتها من غزة، استعدادا لأي مواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحكم تحكم إيران الإستراتيجي في تلك الجبهة".

· أي ضربة إيرانية لإسرائيل -مهما كان حجمها صغيرا- فضررها النفسي كبير على الكيان، وفيها تخفيف لأعباء الحرب عن #غزة. فبعد اغتيال الضباط الإيرانيين بدأت إسرائيل تسحب قواتها من غزة، استعدادا لأي مواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحكم تحكم #إيران الاستراتيجي في تلك الجبهة pic.twitter.com/b2OCVXxUm3 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 13, 2024

وأضاف مدونون أن ما حدث ليلة السبت هو كسر حاجز مهم يحدث لأول مرة، وهو رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهذا مهم جدا، بحسب قول أحدهم.

ما حدث الليلة هو كسر حاجز مهم يحدث لأول مرة، وهو رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر وهذا مهم جدا.. كما قلت مساء اليوم أنّ إيران تريد رد نوعي ولكن منضبط الحسابات و النوعية هنا تمثلت بمكان انطلاق الرد وهو الجغرافيا الإيرانية و الحسابات المنضبطة… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 13, 2024

وعلق آخرون على الهجوم بالقول "نرحب بليلة يفرح فيها أيتام غزة ومشردوها ونازحوها، فهذه أعظم ليلة لا تنام فيها إسرائيل وتعقد فيها حكومتها اجتماعها من الملاجئ".

وأضافوا "سواء اتفقتم أو اختلفتم مع إيران وسياستها، فهذه ليلة سيكون لها ما بعدها، فالجميع يعلم أن الأمور عند حافة الهاوية، فهذه أول مواجهة ذات طابع إقليمي منذ عام 1973".

وأشار متابعون آخرون إلى أن الهجوم هو رد إيراني على إسرائيل، وإذا ردت تل أبيب عليه فستتحول إلى حرب، وإذا لم ترد فقد انهارت رواية الاحتلال من أن حربهم الوحشية في غزة قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها، مضيفين أن أمام الاحتلال الإسرائيلي خيارات صعبة.

هو رد إيراني .. واذا ردت إسرائيل ستتحول إلى حرب واذا لم ترد فقد انهارت رواية الصهاينة من أن حربهم الوحشية في غزة ، قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها خيارات صعبة للاحتلال وداعميه pic.twitter.com/E5hTTzL2Kw — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) April 13, 2024

في المقابل، اعتبر بعض المتابعين أن إيران فشلت في عملية الانتقام بتحقيق إيذاء لإسرائيل وردعها، وأن العملية انتهت قبل أن تبدأ.

وأشاروا إلى أن إيران فشلت في دفع إسرائيل لكلفة باهظة ومؤلمة ثمنا لاعتداءاتها المتكررة باغتيال قيادات الحرس الثوري، وبالتالي فشلت إيران بفرض توازن الرعب!! وهذا لن يمنع إسرائيل من الاستمرار باستهداف إيران وحلفائها في المنطقة انطلاقا من سوريا.

🔴🔴فشلت عملية الانتقام إيراني بتحقيق ايذاء إسرائيل وردعها وانتهت قبل أن تبدأ…

🔴🔴واضح نجحت الدفاعات الأمريكية والبريطانية باسقاط تقريبا جميع المسيرات فوق العراق وسوريا ولم تقترب أي من المسيرات والصواريخ من مجال العدو ..وتم اعتراض معظمها خارج مجالها الجوي فوق #العراق و #يوريا… — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) April 13, 2024

ووصف آخرون الهجوم بالفشل والاختراق الكبير إذ تم الإعلان عنه قبل أن يبدأ، وقارنها بعض المدونين بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وكيف أن السرية التامة أعطت للمقاومة الفلسطينية وقتها.

اختراق كبير جدا حيث تم الإعلان عن الهجوم قبل البدء به.

ماهي نتائج المواجهه

هل تضررت اسرائيل ؟

من يوم امس واسرائيل تكثف عمليتها في غزة والعالم مشغول بالرد الإيراني. كما اعادت ٧ اكتوبر القضية الفلسطينية الى الصدارة سيعيد الرد الإيراني التعاطف الغربي مع اسرائيل — نجيب السعدي (@nageebalsadee8) April 13, 2024

وقال مغردون إن "ما يعنيهم من كل هذه المسرحيات الهزلية هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام؟".