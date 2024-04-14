كيربي للجزيرة: طهران لم تبلغنا بردها مسبقا وما حدث انتصار لإسرائيل وفشل لإيران

وصف منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الرد الإيراني وطريقة التعامل الإسرائيلي معه بأنه كان انتصارا كاملا لتل أبيب وفشلا كاملا لطهران، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى لتوسيع الحرب.

وأوضح كيربي -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن مواجهة إسرائيل للهجوم الإيراني كانت ناجحة بفعل الخبرة والاستعدادات مما جعل الهجوم فاشلا.

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون إيران قد أبلغت واشنطن مسبقا بما ستقوم به، مدينا ما وصفه بـ "الهجوم الجوي الإيراني غير المسبوق بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ".

وشدد كيربي على أن إسرائيل أثبتت -في تعاملها مع الرد الإيراني- أن لديها قدرات عسكرية متفوقة مقارنة بإيران، وأن لديها -أيضا- أصدقاء مثل الولايات المتحدة ساهموا في مساعدتها بالدفاع عن نفسها.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، اعترضت الأخيرة 99% منها، حسب المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، وذلك في أول هجوم من نوعه تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر حلفاء.

وجاء الهجوم ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي قالت طهران إنه إسرائيلي، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

حذر أميركي

ورفض المسؤول الأميركي -في أكثر من مناسبة- التعليق على إمكانية ذهاب إسرائيل للرد على إيران، واكتفى بالقول إن هذا يعود لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب.

كما رفض التعليق على إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الرد الإسرائيلي على طهران، وقال إنه لن يدخل في أي آراء حول ذلك، ولن يعبر عن رأي إسرائيل وقادتها العسكريين.

وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو "كان للثناء على قوة وشجاعة الجيش الإسرائيلي، والامتنان للقوات الأميركية في المساعدة بذلك".

وأكد أن الرئيس الأميركي كان واضحا أنه لا يريد تصعيد التوترات في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب، وأنه لا يسعى لحرب مع إيران، مضيفا "كل ما قمنا به دعم قدرات إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، نفى كيربي علمه بما أوردته هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو أرجأ موعدا كان مقررا لعملية برية في رفح.