قبل ضرب إسرائيل.. تسريب محتوى رسائل بين طهران وأنقرة وواشنطن

كشف مصدر دبلوماسي تركي -اليوم الأحد- عن تبادل رسائل بين طهران وأنقرة وواشنطن خلال الأيام التي سبقت العملية الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال بلوماسي تركي لرويترز إن طهران أبلغت أنقرة مسبقا بعمليتها ضد إسرائيل التي جاءت ردا على قصفها للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وقد أطلقت إيران الليلة الماضية أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، وهو هجوم مباشر غير مسبوق ولكن تم إحباطه وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وحسب المصدر الدبلوماسي التركي، فإن واشنطن أخطرت طهران عبر أنقرة بأن عمليتها يجب أن تكون "ضمن حدود معينة".

وكانت تركيا، التي تندد بالعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، قالت في وقت سابق اليوم الأحد إنها لا تريد مزيدا من التصعيد للتوترات في المنطقة.

مناقشة العملية

وقال المصدر التركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحدث إلى نظيريه الأميركي والإيراني في الأسبوع الماضي لمناقشة العملية الإيرانية، مضيفا أن أنقرة كانت على علم بالتطورات المحتملة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدث إلى نظيره التركي قبل أيام لتوضيح أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.

وقال المصدر "أبلغتنا إيران مسبقا بما سيحدث. كما تطرقنا للتطورات المحتملة خلال الاجتماع مع بلينكن".

وأضاف أن الولايات المتحدة "نقلت إلى إيران من خلالنا أن رد الفعل هذا يجب أن يكون ضمن حدود معينة".

نطاق الرد

وتابع "ردا على ذلك، قالت إيران إن تحركها سيكون ردا على هجوم إسرائيل على سفارتها في دمشق وإنها لن تتجاوز ذلك".

وكانت إيران المجاورة لتركيا توعدت بالانتقام لقصف إسرائيل قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، والذي أسفر عن مقتل 7 من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

ودعت وزارة الخارجية التركية إلى ضبط النفس وحذرت من حرب إقليمية إذا تصاعدت التوترات أكثر. وقالت إن أنقرة ستواصل جهودها لمنع حدوث مزيد من الصراع والتصعيد في المنطقة.

وقال مصدر أمني تركي إن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز تحدث إلى نظيره التركي إبراهيم قالن خلال عطلة عيد الفطر وطلب منه العمل "كوسيط" في التوترات الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف المصدر أنهما ناقشا جهود وقف إطلاق النار في غزة أيضا، دون الخوض في تفاصيل.