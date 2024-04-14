أخبار

إصابة مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار جنوبي نابلس

بلدات ومدن الضفة تعرضت لاقتحامات متكررة منذ بدء العدوان على غزة (الأناضول)
14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202406:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة أصيبت مساء السبت جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المجندة أصيبت في إطلاق نار قرب قرية سنجل شمالي الضفة.

ولم توضح الإذاعة مدى خطورة الإصابة، أو تقدم تفاصيل أخرى على الفور.

وكانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة، بينها سنجل، قد تعرضت السبت لهجمات واسعة من قبل مستوطنين.

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتواصل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول