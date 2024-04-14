إصابة مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار جنوبي نابلس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة أصيبت مساء السبت جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المجندة أصيبت في إطلاق نار قرب قرية سنجل شمالي الضفة.

ولم توضح الإذاعة مدى خطورة الإصابة، أو تقدم تفاصيل أخرى على الفور.

وكانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة، بينها سنجل، قد تعرضت السبت لهجمات واسعة من قبل مستوطنين.

مشاهد توثق لحظة إصابة مجندة إسرائيلية جراء عملية إطلاق نار في بلدة سنجل جنوب نابلس بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/EmgMrCE00X — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 14, 2024

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتواصل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.