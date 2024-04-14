شهادات حول إطلاق الاحتلال النار على النازحين العائدين لشمال غزة

روى عدد من النازحين شهاداتهم حول تعرضهم للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي، في أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ صباح اليوم الأحد.

وأظهرت مشاهد مصورة عودة مئات العائلات من منطقة "معبر نتساريم" إلى وسط وجنوب القطاع جراء عدم تمكنها من العبور إلى شمال قطاع غزة.

وتوثق المشاهد نقل مصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من الآليات والطائرات الإسرائيلية التي اعترضت طريق النازحين.

وقال إحدى السيدات "وصلنا إلى محيط الآليات الإسرائيلية، وتعرضنا لإطلاق نار، وهناك إصابات، شعرت بالخوف على أولادي وعدت إلى وسط قطاع غزة".

وأضافت سيدة أخرى "تعرضنا لقصف بقذائف مدفعية، غامرنا بأنفسنا وأولادنا لأننا نريد العودة إلى شمال غزة، هناك أهلنا وبيتنا وكل شيء لدينا، بيتنا تعرض للقصف، وسأذهب لبيت عائلة زوجي".

وقال الشاب منتصر مسعود (نازح من مخيم جباليا) "سمعنا أخبارا عن عودة الناس إلى شمال غزة، ووجدنا الآلاف، عندما وصلنا أطلقت الطائرات نيرانها علينا، وهناك شبان ونساء أصيبوا، يوجد عدد كبير من المصابين".

وتحدثت امرأة مسنة عن أن "الجيش أطلق علينا النار، في أثناء محاولتنا العودة إلى مدينة غزة، كنت أريد العودة لأولادي، لكن الجيش الإسرائيلي أطلق علينا النار وطردنا".

وقالت سيدة أخرى "وصلنا بالقرب من الآليات الإسرائيلية، كنا نقترب للعبور إلى غزة، وفجأة تعرضنا لإطلاق نار وقنابل الغاز".

وخلال حديث النازحين، كانت الطائرات الإسرائيلية تخترق حاجز الصوت لمحاولة ترهيب النازحين وإعادتهم إلى أماكنهم.