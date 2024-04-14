بريطانيا: أسقطنا مسيّرات إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن طائرات عسكرية بريطانية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها إيران في هجومها على إسرائيل الليلة الماضية، ودعا إلى أن يسود الهدوء لتجنب تصعيد الصراع في المنطقة.

وأضاف سوناك لمحطات تلفزيونية "أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من المسيّرات الإيرانية الهجومية"، مؤكدا تقارير صحفية بأن المملكة المتحدة ساعدت إسرائيل وحلفاء آخرين في إسقاط مئات المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران.

وأشار إلى أنه لو نجح هذا الهجوم، لكان من الصعب التنبؤ بتداعياته على الاستقرار الإقليمي، وشدد على أن بلاده تقف إلى جانب أمن إسرائيل والمنطقة، وهو "بالطبع مهم لأمننا هنا في بريطانيا أيضا. ما نحتاجه الآن هو أن يسود الهدوء".

وأكد سوناك أنه "من المهم أن ننسق مع الحلفاء وسنكون كذلك. مناقشة الخطوات التالية في هذه اللحظة".

ومن المقرر أن ينضم سوناك إلى المناقشات بين مجموعة السبعة القادة في وقت لاحق يوم الأحد؛ لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وشنت إيران خلال الليلة الماضية "هجوما مباشرا" باستخدام المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أعقاب تعرض قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.