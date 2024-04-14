ترامب: هجوم إيران على إسرائيل يظهر ضعف أميركا في عهد بايدن

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يُظهر ما وصفه بالضعف الكبير للولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، متباهيا بأنه أكثر رئيس أميركي حارب من أجل إسرائيل فترة رئاسته .

واستهل ترامب خطابه أمام أنصاره في تجمع انتخابي حاشد في شنكسفيل بولاية بنسلفانيا مساء أمس السبت بقوله: "فليُبارك الله الإسرائيليين، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفا كبيرا".

وأضاف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أن "هذا لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة… أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم". مؤكدا أن "الضعف الذي نظهره لا يمكن تصوّره، ولم يكن ينبغي أن يحدث هذا الهجوم".

ورغم أن بايدن قطع رحلته في عطلة نهاية الأسبوع أمس، عائدا إلى البيت الأبيض للقاء فريق الأمن القومي بشأن الأحداث في المنطقة، قال ترامب مهاجما بايدن: "في الوقت الذي تمضي فيه الأحداث هناك كل ما يلمسه يتحول إلى تراب".

وتباهى ترامب بدعمه المطلق لإسرائيل عندما كان رئيسا للولايات المتحده قائلا إنه حارب من أجلها "كما لم يفعل أي رئيس من قبل"؛ حيث اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى هناك.

كما أشار إلى توقيعه "اتفاقات أبراهام" التي وصفها بالتاريخية" عام 2020، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتين عربيتين هما الإمارات العربية المتحدة والبحرين.