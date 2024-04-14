بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف "دوامة العنف" في المنطقة

حث بابا الفاتيكان فرانشيسكو إيران وإسرائيل على تجنب الأعمال التي يمكن أن تغذي "دوامة من العنف" تهدد بجر الشرق الأوسط إلى مزيد من الصراع.

وقال فرانشيسكو في كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد إنه يتابع أخبار الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل "بقلق وألم".

وأضاف "أطلق نداء ملحّا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف التي تنذر بجر الشرق الأوسط إلى نزاع أوسع".

وتابع "لا ينبغي لأي طرف أن يهدد وجود الطرف الآخر. ويجب على جميع الدول أن تسعى لإحلال السلام وتساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش في دولتين مستقلتين جنبا إلى جنب وبأمان. فهذا حقهم".

وجدد البابا دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلى "التفاوض"، مطالبا بـ"مساعدة السكان الذين يقاسون أزمة إنسانية"، فضلا عن "الإفراج الفوري عن الرهائن المختطفين منذ أشهر عدة". وقال "كفى حربا، كفى هجمات، كفى عنفا. نعم للحوار، نعم للسلام".

وشنت إيران خلال الليلة الماضية "هجوما مباشرا" باستخدام المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أعقاب تعرض قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الحالي لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.