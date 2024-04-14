السنوار يعزي هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بغزة

أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة وجه رسالة تعزية إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إثر استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

وقال السنوار في الرسالة "أتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله عز وجل لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى".

وأضاف ""نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك".

وأردف قائلا "هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي سيخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها".

يشار إلى أن 3 من أبناء هنية وعددا من أحفاده استشهدوا الأربعاء الماضي في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة حينها أن الهجوم تم بصاروخ أُطلق من قِبل مسيّرة إسرائيلية استهدفت السيارة بشكل مباشر، وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة وحيدة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قتل أبناء هنية كان عملية اغتيال بالتخطيط مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعم في بيان أنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري لحماس، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح وسط القطاع.

تعليق هنية

وفي أول تعليق له على عملية الاغتيال، قال هنية في مقابلة مع الجزيرة "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف هنية "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم.. وما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأردف رئيس حماس "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا.. نقول له إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".