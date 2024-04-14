الأردن والعراق يعيدان فتح مجالهما الجوي بعد هجمات إيرانية

أعلن الأردن والعراق إعادة فتح مجالهما الجوي اليوم الأحد بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت مع شن إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الأردني عن سلطات الطيران أن الأردن استأنف عمليات النقل الجوي. وجاء فتح المجال الجوي الأردني قبل أكثر من 3 ساعات من الموعد المقرر.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة هيثم مستو، "تم إعادة فتح الأجواء بعد إعادة تقييم المخاطر حسب المعايير الوطنية والدولية الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني".

وفي بغداد قالت سلطات الطيران العراقية إنه تم الآن التغلب على المخاطر الأمنية. وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن استئناف رحلاتها المباشرة، بعد إعادة فتح الأجواء العراقية "أمام جميع الطائرات. القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد من قبل سلطة الطيران المدني".

كما أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد (04:30 بتوقيت غرينتش)، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، لافتة إلى أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

وأطلقت إيران طائرات مسيّرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، في ضربة انتقامية أثارت مخاوف من حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وقال مسؤولان أمنيان إقليميان إن الأردن، وضع دفاعاته الجوية في حالة تأهب لاعتراض أي طائرة مسيّرة أو صاروخ ينتهك مجاله الجوي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقاتلات أميركية وبريطانية شاركت في إسقاط بعض الطائرات المسيّرة التي كانت موجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود العراقية السورية.