استمرار التصعيد بالجبهة اللبنانية وحزب الله يشيد بالعملية الإيرانية

تواصل اليوم الأحد تبادل القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما أشاد حزب الله بالعملية التي شنتها إيران الليلة الماضية على إسرائيل.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استهدافه موقعا قال إنه مهم ويتبع لحزب الله في بعلبك وسط لبنان.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي "قبل قليل أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية، في منطقة النبي شيت (في بعلبك) في العمق اللبناني".

وادعى أنه تم تنفيذ الغارة ردا على عمليات الإطلاق التي خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية خلال الليلة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن غارة جوية معادية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت التابعة لمحافظة بعلبك ودمرته، دون الحديث عن إصابات أو مزيد من التفاصيل.

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت محيط منطقة المتنزهات في جبل صافي جنوبا، وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دويا كبيرا في المنطقة، وتسبب بتحطم الزجاج في عشرات المنازل والمحال في بلدة جباع، وفق المصدر ذاته.

ويأتي ذلك بعدما شهد جنوب لبنان ليلة من الاعتداءات الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، حيث تعرضت بلداته لقصف إسرائيلي عنيف.

ضرب الجولان المحتل

ومن جانبه، أعلن حزب الله في وقت سابق أن مقاتليه استهدفوا بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا المواقع الإسرائيلية "نفح" و"يردن" و"كيلع" في الجولان السوري المحتل.‏

وفي سياق متصل، أشاد حزب الله اليوم الأحد بالعملية الإيرانية ضد إسرائيل ووصفها بالقرار "الشجاع".

وجاء في بيان للحزب "مارست الجمهورية الإسلامية حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمة كبيرة متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى المنطقة".

وكانت إيران أطلقت الليلة الماضية أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، وهو هجوم مباشر غير مسبوق ولكن تم إحباطه وفقًا للجيش الإسرائيلي.