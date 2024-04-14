أبرز ردود الفعل الدولية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعا قادة وزعماء ودول عبر العالم اليوم الأحد إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بعد الهجوم الجوي الذي شنته إيران الليلة الماضية على إسرائيل ردّا على قصف قنصليتها في دمشق، في ظل مخاوف من توسع الصراع.

وشنت إيران ما سمتها عملية "الوعد الصادق" ردا على تعرض قنصليتها في دمشق قبل أسبوعين لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وبطلب من إسرائيل، يعقد مجلس الأمن الدولي الأحد جلسة طارئة للبحث في الهجوم، وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما اعتبره "تصعيدا خطيرا" على غرار عديد من العواصم الأوروبية ومنها فرنسا وألمانيا.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل على الهجوم:

الولايات المتحدة

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن دعم بلاده "الثابت" لإسرائيل معلنا دعوة مجموعة السبع لتنسيق "ردّ دبلوماسي موحّد" على الهجوم الإيراني "الوقح". وأعلنت الرئاسة الإيطالية للمجموعة أن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو بعد ظهر اليوم الأحد.

وأكّدت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون مجددا دعم بايدن "الصارم" لأمن إسرائيل. كما أكد بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه أمن إسرائيل".

من جهته، أكّد المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب أن الهجوم يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد بايدن، منافسه في الانتخابات المقبلة.

روسيا

دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس". وقالت في بيان "نحضّ كلّ الأطراف المعنيين على إظهار ضبط النفس. نحن نعوّل على الدول الإقليمية لحل المشاكل الراهنة بوسائل سياسية ودبلوماسية".

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن إسرائيل تطلب منا إدانة رد إيران ولا نذكر أن تل أبيب أدانت أي مرة هجمات أوكرانيا على أراضينا.

وأفادت زاخاروفا أن السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا هالبرين تقول إن بلادها "تتوقع منا إدانة الهجوم الإيراني الواسع النطاق على البلاد".

أوكرانيا

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم قائلا إن سلوك إيران "يهدد المنطقة برمّتها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بتوسيع رقعة الصراع".

وكتب على منصة إكس "يجب أن يكون الرد الدولي على التعاون الواضح بين النظامين لنشر الرعب، حازما وموحّدا".

الصين

أعربت الصين عن "قلقها العميق" من الهجوم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين "تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الراهن وتدعو كل الأطراف المعنيين إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لتفادي تصعيد إضافي".

وأضاف "تدعو الصين المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف ذات التأثير، الى أداء دور بنّاء لصالح الأمن والاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط.

حلف شمال الأطلسي

استنكر حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تصعيد إيران"، داعيا إلى "ضبط النفس"، على لسان المتحدثة باسمه فرح دخل الله التي قالت في بيان "من الضروري ألا يصبح النزاع في الشرق الأوسط خارجا عن السيطرة".

الاتحاد الأوروبي

أكد منسق السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصّة إكس أن الاتحاد "يدين بشدّة" هجوم إيران على إسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطر للأمن الإقليمي".

كما دانت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من جهتها "بأشد العبارات الهجوم السافر وغير المبرّر لإيران على إسرائيل"، عبر منصة "إكس". وكتبت "أدعو إيران ووكلاءها إلى وقف هذه الهجمات فورا. وينبغي لكل الأطراف الآن الإحجام عن أي تصعيد جديد والعمل على إعادة الاستقرار إلى المنطقة".

بريطانيا

ندّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الإيراني "المتهوّر"، مؤكدا أنّ بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل".

وقال سوناك "إلى جانب حلفائنا، نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحؤول دون تصعيد إضافي. لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء".

فرنسا

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه السبت عبر منصة "إكس" أن بلاده تدين الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أن "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتُجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفا أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" مع إسرائيل.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد "بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل"، داعيا في الوقت نفسه الى "ضبط النفس" خشية وقوع تصعيد إقليمي أكبر.

إسبانيا

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "تفادي تصعيد إقليمي، مهما كلّف الأمر"، مشيرا على حسابه في إكس "نتابع بقلق بالغ تطوّر الوضع في الشرق الأوسط".

Tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el Gobierno de España lo condena, como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. La… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2024

ألمانيا

حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني قد "يغرق منطقة بكاملها في الفوضى". وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس "ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى"، مضيفة "على إيران ووكلائها أن يوقفوا هذا الأمر فورا". وكررت أن برلين تقف "بحزم إلى جانب إسرائيل".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريح مقتضب الأحد في برلين إن إيران دفعت الشرق الأوسط "عن عمد" إلى "حافة الهاوية" بعد إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

كما استنكر المستشار الألماني أولاف شولتس بشدّة الضربات الإيرانية ضد إسرائيل، بحسب ما نقل عنه الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت.

وقال "بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرّر، تخاطر إيران بإشعال الوضع في المنطقة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في هذه الأوقات العصيبة".

إيطاليا

أعلن وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تتابع الوضع "باهتمام وقلق" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكتب على منصة "إكس"، "نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط"، مضيفا "تحدثت مع رئيسة الوزراء (جورجيا ميلوني) ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات".

ودانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي يرأس بلدها اجتماعا طارئا لمجموعة الدول السبع الأحد حول هذه المسألة الهجوم الإيراني على إسرائيل، معربة عن "قلق بالغ من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وكتبت في رسالة على إكس "نواصل العمل على تفادي ذلك"، مشيرة إلى أن إيطاليا "تنظّم اليوم في بداية فترة بعد الظهر قمّة افتراضية لقادة" مجموعة الدول السبع.

بولندا

وجّه وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي تحيّة عبر "إكس" إلى إسرائيل مهنّئا إيّاها بـ"التصدّي لهجوم جوي إيراني واسع منسّق من عدّة اتجاهات. ولا بدّ من تعزيز القدرات الإسرائيلية المضادة للصواريخ وإرسال أنظمة دفاع مماثلة إلى إسرائيل".

بلجيكا

أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو عبر "إكس" إلى أن "إيران معروفة بأنها دولة راعية للإرهاب ويشكل هجومها المباشر على إسرائيل تصعيدا خطيرا للعنف في الشرق الأوسط".

وكتب دو كرو "أدين هذا الهجوم الواسع النطاق على إسرائيل وأدعو كلّ الأطراف إلى ضبط النفس وقد طال انتظار وقف فوري لإطلاق النار".

البابا فرنسيس

وجّه البابا فرنسيس الأحد "نداء ملحا" لوقف "دوامة العنف" في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق.

وقال البابا "أطلق نداء ملحا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذّي دوامة العنف التي تنذر بإدخال الشرق الأوسط في نزاع أوسع".

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان إنّ "كندا تُدين بشكل قاطع" الهجوم الإيراني، مضيفا أنه "متضامن مع إسرائيل". واعتبر أنّ الهجوم "يُظهر مرة أخرى ازدراء النظام الإيراني بالسلام والاستقرار في المنطقة".

الأرجنتين

أعرب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بيان عن "تضامنه والتزامه الثابت تجاه دولة إسرائيل في مواجهة الهجمات التي شنّتها جمهوريّة إيران الإسلامية".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة أن ميلي "سيعود إلى البلاد لتشكيل خلية أزمة، بسبب الأحداث الأخيرة في إسرائيل.. لتنسيق التحركات مع رؤساء العالم الغربي". وكان من المقرر أن ينتقل ميلي السبت من الولايات المتحدة إلى الدانمارك لحضور احتفال بشأن اتفاق لشراء بيونوس آيرس طائرات إف-16 من كوبنهاغن.

المكسيك

قالت الحكومة المكسيكية إنها "قلقة جدا" بشأن الهجوم الإيراني و"الكلفة التي يمكن أن تترتب عليه".

تشيلي

أعرب وزير الخارجيّة التشيلي ألبرتو فان كلافيرين عبر منصة إكس عن "قلقه إزاء التصعيد الخطير للتوترات في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على إسرائيل".

اليابان

نددت اليابان بقوة بالهجوم الانتقامي الإيراني على إسرائيل، ووصفته بأنه تصعيد للأحداث، وعبرت عن قلقها العميق إزاء الوضع. وقال البيان إن "هذا الهجوم يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نشعر بقلق عميق، ونندد بقوة بهذا النوع من التصعيد".

وشدد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على أن السلام والاستقرار مهمان بشكل خاص لليابان، مضيفا أن الحكومة ستواصل اتخاذ الخطوات الدبلوماسية الضرورية للحيلولة دون تدهور الوضع.

فنزويلا

اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل أنه "بسبب الإبادة الجماعية في فلسطين وعدم عقلانية النظام الإسرائيلي، إضافة إلى عدم تحرك الأمم المتحدة، زاد عدم الاستقرار في المنطقة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية"، مشيرا إلى أن "السلام لن يكون مضمونا ما لم يتم ضمان العدالة والقانون الدولي، خصوصا في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني ودولة فلسطين".

تركيا

تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفيا مع نظيره الإيراني "وقال إننا لا نرغب بتصعيد جديد في المنطقة"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "بالغ القلق جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته"، داعية جميع "الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".

وأكدت الوزارة "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة إذا توسعت رقعتها".

الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن قلق دولة الكويت الشديد إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاساته السلبية المتزايدة على أمن واستقرار الدول المجاورة والعالم أجمع. ودعت إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره.

وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي الحروب، وذلك من خلال ضمان التزام المجتمع الدولي كافة، بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، على ضرورة معالجة مسببات هذا التوتر وتكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات، وصولا إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

قطر

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

بيان : قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة وتدعو لوقف التصعيد وضبط النفس #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ckBG3XbpGF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 14, 2024

مصر

حذرت مصر من "خطر التوسع الإقليمي للنزاع". ودعت عبر وزارة خارجيتها "إلى أقصى درجات ضبط النفس"، وأكدت "الاتصال المباشر مع جميع أطراف النزاع لمحاولة احتواء الوضع".

الأردن

دعا وزير الاتصال الأردني المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين الأطراف المختلفة إلى "عدم التصعيد حتى لا يتحول (هذا الصراع) إلى حرب إقليمية".

وقال مبيضين إن الحكومة الأردنية تحثّ مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يدعو كذلك مختلف الأطراف إلى "التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته".

الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن قلق بالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حلّ القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وأهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكدت الوزارة على موقف سلطنة عمان الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته لجهة حفظ الأمن والسلم الدوليين. كما شددت مجددا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة ربوع القطاع دون عوائق.

العراق

حذر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الأحد من "اتساع دائرة الصراع" في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني ضد إسرائيل وشدد "على ضرورة تخفيف التوترات وعدم الانجرار إلى اتساع دائرة الصراع" وعلى "ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار المنطقة، عبر منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة".