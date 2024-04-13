الاحتلال يكثف قصفه وسط غزة والمقاومة تستهدف الغلاف وتوقع رتلا بكمين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية البرية في مخيمات ومدن بوسَط قطاع غزة، وسْط قصف مكثف للمنطقة بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيّرات، فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إيقاعها رتلا عسكريا إسرائيليا في حقل ألغام بمخيم النصيرات وسيطرتها على مسيّرة إسرائيلية بخان يونس.

وأوقع القصف الإسرائيلي المكثف شهداء وجرحى في مناطق عديدة بقطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال مباني ومنازل مأهولة في مخيم النصيرات ومدينة غزة ومخيم المغازي، كما شن غارات جوية على بيت حانون وتل الزعتر شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المباني السكنية في منطقة السامر وسط مدينة غزة. وقد أظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المبنى.

وتوثق المشاهد عمل طواقم الدفاع المدني في إخماد الحريق الناجم عن قصف عمارة كحيل الواقعة قرب مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أيضا أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

كما دمرت غارات إسرائيلية منزلين في دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وتعرضت منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس لقصف إسرائيلي استهدف أراضي زراعية في المنطقة.

شهداء وجرحى

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد شاب فلسطيني إثر استهدافه من قبل مسيرة إسرائيلية شرقي المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا للمواطن أدهم ثابت في مخيم النصيرات.

وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع وانتشلت عددا من المصابين معظمهم أطفال من جيران المنزل المستهدف.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة 70، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي مستمر على شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة تؤوي عددا من النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات. وأكدت طواقم الإسعاف سقوط عدد من الشهداء والجرحى، لكنها قالت إنها عجزت عن الوصول إليهم لاستهداف المدفعية الإسرائيلية كلَّ "ما" يتحرك في مدرسة النازحين ومحيطها.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تلقى عشرات نداءات الاستغاثة لإجلاء شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم.

وحصلت الجزيرة على صور، للحظة استشهاد شاب خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استهداف رتل عسكري للاحتلال

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا على مسيّرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما كشفت سرايا القدس عن إيقاعها رتلا عسكريا إسرائيليا في حقل ألغام وعبوات برميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات.

وأكدت أن الرتل يتألف من 3 دبابات ميركافا وجرافتين (دي9) وأنها أوقعت أفراده بين قتيل وجريح.

وأضافت سرايا القدس أن الطائرات المروحية هرعت إلى الموقع لإجلاء جثث الجنود القتلى والمصابين.

كما أعلنت سرايا القدس قصف سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت إن العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال. وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة وإن القبة الحديدية تصدت لعدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

بيان لجيش الاحتلال

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة.

وقال في بيان إن قواته قضت على عدد من المسلحين في منطقة بيت حانون ودمرت ما سماها بنى تحتية تابعة لحركة حماس ومباني عسكرية وقاذفات مضادة للدروع، وصادرت عتادا عسكريا.

كما أعلن عن تدمير 3 منصات صاروخية احتوت على نحو 20 قذيفة صاروخية قال إنها كانت معدة وجاهزة للإطلاق.