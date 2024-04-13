شاهد.. سرايا القدس تقصف سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية

بثت سرايا القدس– الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– مشاهد تظهر قصف مقاتيلها سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية، وقالت السرايا إن العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة، وأن القبة الحديدية تصدت لعدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

كما بث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد قال إنها من الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون التي استهدف بها مقاتلو السرايا تجمعات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم في شرق وشمال المحافظة الوسطى.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلين من سرايا القدس وهم يطلقون القذائف والرشقات الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن إيقاعها رتلا عسكريا إسرائيليا في حقل ألغام وعبوات برميلية شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت السرايا أن الرتل يتألف من 3 دبابات ميركافا وجرافتين، وقالت إنها أوقعت أفراده بين قتيل وجريح، وإن الطائرات المروحية هرعت للموقع لإجلاء جثث الجنود القتلى والمصابين.