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مقتل 5 أشخاص في عملية طعن بأستراليا

Multiple Dead After Reported Stabbing Incident At Sydney Shopping Centre BONDI JUNCTION, AUSTRALIA - APRIL 13: NSW police tape surrounds the entrance to Westfield Bondi Junction on Oxford Street on April 13, 2024 in Bondi Junction, Australia. Five victims, plus the offender, are confirmed dead following an incident at Westfield Shopping Centre in Bondi Junction, Sydney. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images) DATE 13/04/2024 SIZE 5184 x 3456 Country Australia SOURCE Getty Images/Lisa Maree Williams
الشرطة الأسترالية أغلقت مركز التسوق وباشرت التحقيق في الحادث (غيتي)
13/4/2024

أفادت وسائل إعلام أسترالية بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم حالته حرجة، في عملية طعن اليوم السبت داخل مركز تسوق في مدينة سيدني الأسترالية.

وأكدت الشرطة الأسترالية مقتل الأشخاص الخمسة، وأوضحت أن القاتل تصرف بشكل منفرد.

ونشرت وسائل إعلام أسترالية وشهود عيان، مشاهد لانتشار أمني واسع في محيط مركز التسوق، ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب البقاء في المنطقة وأوضحت أن التحقيقات ماتزال مستمرة بشأن الحادث.

وذكر موقع إخباري أسترالي أن الشرطة أجلت مئات الأشخاص من مركز التسوق الذي جرت فيه عملية الطعن، وباشرت التحقيق الأمني في الحادث؛ للوقوف على ملابساته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة الأسترالية أكدت تلقيها بلاغات تفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن في مركز ويستفيلد بونداي جانكش للتسوق الذي كان يعج بالناس في عطلة نهاية الأسبوع.

كما نقلت الوكالة عن مصادر في جهاز الإسعاف بسيدني قولها إن الشرطة قتلت رجلا يُعتقد أنه المهاجم، وإن دوافع الهجوم لم تتضح بعد.

المصدر : الجزيرة + رويترز + الفرنسية