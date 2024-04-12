"عيدنا بانتصار المقاومة".. مسيرة جديدة في عمّان دعما لغزة

شارك مئات الأردنيين اليوم الجمعة في مسيرة وسط العاصمة عمّان، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 6 أشهر، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

ونُظمت الفعالية تحت شعار "عيدنا بانتصار المقاومة"، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولا إلى ساحة النخيل.

وهتف المشاركون: "عيد عيد ضلّك عيد.. 7 أكتوبر نصر جديد"، و"الانتقام الانتقام.. يا سرايا ويا قسّام" وغيرها من الهتافات الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

مطالبة بإلغاء وادي عربة

كما طالب المشاركون من خلال هتافاتهم الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية السلام الموقّعة عام 1994 مع إسرائيل والمعروفة بوادي عربة. ورددوا: "كلمة حق وصريحة.. وادي عربة فضيحة".

كما ندد المشاركون في المسيرة بالدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ويشهد الأردن باستمرار مظاهرات ومسيرات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.