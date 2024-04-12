سي بي إس: إيران ستهاجم إسرائيل بعشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة

تستعد إسرائيل لهجوم إيراني كبير يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه يمكن أن يتحقق في غضون ساعات فقط، ردا على هجومها على قنصلية طهران في دمشق قبل أسبوعين، وأسفر عن مقتل سبعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولان أميركيان لشبكة سي بي إس نيوز الأميركية إن الهجوم الإيراني على إسرائيل من المتوقع أن يتم اليوم الجمعة بأكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافا عسكرية داخل إسرائيل.

وقال المسؤولان إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم ، في وقت يظنون فيه أن يختار الإيرانيون هجوما على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

التزام أميركي بأمن إسرائيل

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتها.

وشدد كيربي في تصريحات نشرت اليوم على أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يأخذان التهديد الإيراني على محمل الجد.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان "جنبا إلى جنب" في مواجهة إيران.

وشدّد غالانت في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الذي يجري زيارة لإسرائيل "أعداؤنا يعتقدون أن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا البعض ويعزّزون روابطنا".

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من إيران خلال الساعات الـ48 المقبلة، ووفقا للتقرير، فإن القيادة في طهران ناقشت خطط الهجوم، لكنها لم تقرر بعد كيفية المضي قدما فيه.

وقال مسؤول أميركي ليلة الخميس إن تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى أن الهجوم الإيراني قد يكون على إسرائيل، وليس على أهداف إسرائيلية في الخارج.

ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مستشار لقوات الحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري وضع أمام المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي عدة خيارات لضرب المصالح الإسرائيلية، موضحا أن السيناريوهات قيد النظر وتشمل هجوما مباشرا على إسرائيل بصواريخ متطورة متوسطة المدى.