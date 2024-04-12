سي بي إس: إيران ستهاجم إسرائيل بعشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة

تستعد إسرائيل لهجوم إيراني كبير يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه يمكن أن يتحقق في غضون ساعات فقط، ردا على هجومها على قنصلية طهران في دمشق قبل أسبوعين، والذي أسفر عن مقتل 8 من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولان أميركيان لشبكة سي بي إس نيوز الأميركية إن الهجوم الإيراني على إسرائيل من المتوقع أن يتم اليوم الجمعة بأكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافا عسكرية داخل إسرائيل.

وقال المسؤولان إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم، في وقت يظنون فيه أن يختار الإيرانيون هجوما على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا ضد إسرائيل أكبر من الهجمات الأخيرة في "حرب الظل الطويلة".

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من إسرائيل إخطار الولايات المتحدة والأخذ برأيها قبل اتخاذ قرارات بشأن أي انتقام من جانب إسرائيل على هجوم إيراني.

وأشار المسؤولين الأميركيين إلى أن إيران أوضحت أنها ستهاجم القوات التي تهاجمها، وحذرت من أن تدخل واشنطن بعد رد إيران على إسرائيل سيؤدي لضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي إن مسؤولين يجرون اتصالات مع شركاء إقليميين لمناقشة بعث رسائل لإيران لعدم التصعيد، مشيرين إلى أن إيران لم ترسل تهديدات للولايات المتحدة عبر قناة الاتصال السويسرية الرسمية المباشرة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعزز وجودها في الشرق الأوسط وترسل سفنا حربية وطائرات إضافية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من إيران خلال الساعات الـ48 المقبلة، ووفقا للتقرير، فإن القيادة في طهران ناقشت خطط الهجوم، لكنها لم تقرر بعد كيفية المضي قدما فيه.

وقال مسؤول أميركي ليلة الخميس إن تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى أن الهجوم الإيراني قد يكون على إسرائيل، وليس على أهداف إسرائيلية في الخارج.

ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مستشار لقوات الحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري وضع أمام المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي عدة خيارات لضرب المصالح الإسرائيلية، موضحا أن السيناريوهات قيد النظر وتشمل هجوما مباشرا على إسرائيل بصواريخ متطورة متوسطة المدى.

التزام أميركي بأمن إسرائيل

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتها.

وشدد كيربي في تصريحات نشرت اليوم على أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يأخذان التهديد الإيراني على محمل الجد.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الولايات المتحدة تحرك قدرات عسكرية إضافية إلى المنطقة لتعزيز الردع الإقليمي وإجراءات حماية قواته، مشيرا إلى أن التقارير عن احتمال شن إيران هجوما على إسرائيل اليوم الجمعة غير مؤكدة بعد,

وأكد المسؤول الأميركي أن "معطياتنا الاستخبارية تشير إلى احتمال كبير لهجوم إيراني على إسرائيل نهاية الأسبوع"، وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على الحفاظ على تنسيق أمني وثيق في المستقبل.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت الخميس أن أوستن أكد لغالانت أن إسرائيل يمكنها الاعتماد كليا على أميركا في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة.

واليوم الجمعة قال غالانت إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان "جنبا إلى جنب" في مواجهة إيران.

وقال غالانت في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الذي يجري زيارة لإسرائيل: "أعداؤنا يعتقدون أن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا البعض ويعزّزون روابطنا".

وفي السياق ذاته قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش يراقب عن كثب ما يحدث في إيران وفي الجبهات المختلفة وسط جهوزية عالية ومتواصلة للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة وذلك بالتنسيق التام مع الجيش الأميركي.

وأضاف هاليفي في ختام جلسة مشاورات عقدها مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية اليوم الجمعة للإطلاع وللوقوف على استعدادات الجيش لكافة السيناريوهات المحتملة بشأن الرد الإيراني المحتمل، أن الجيش الإسرائيلي قوي ومستعد على مستوى الدفاع والهجوم أمام كل تهديد قائم ومحتمل.

كما عقد هاليفي جلسة مشاورات أمنية أخرى يشارك فيها قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مديري الوزارات التأهب والاستعداد لاحتمالات التصعيد.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إجراء مشاورات أمنية على مستويات عدة، معتبرا أن إيران تقوم بتصعيد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار العالمي.