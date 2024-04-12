شهيدان في طوباس واشتباكات خلال اقتحامات بالضفة

استشهد فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين تواصلت اقتحامات المدن والبلدات ضمن التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على سيارة مما أدى لاستشهاد شخص كان بداخلها.

وفجر اليوم استشهد الشاب محمد عصام الشحماوي بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، وتوفي الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة بعد نقله إلى المستشفى التركي.

وكانت قوات إسرائيلية معززة بآليات عسكرية قد اقتحمت فجر اليوم المخيم الواقع جنوب مدينة طوباس، وسيرت دورياتها في شوارعه وتمركزت وسطه.

كما داهمت قوات راجلة عدة منازل، ونشرت فرق قناصة على أسطح وداخل عدة بنايات بالمخيم الذي تعرض لعمليات اقتحام متكررة.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس pic.twitter.com/qyvNFWcZIv — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) April 12, 2024

اشتباكات عنيفة

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الفارعة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة للمخيم.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع صوب القوات المقتحمة لمخيم الفارعة.

وبحسب المصادر الفلسطينية، أطلق جيش الاحتلال صاروخا على أحد المنازل خلال عملية الاقتحام التي استمرت ساعات.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف وسيم دراغمة من داخل سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين من المخيم، وأنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى.

وشملت الاقتحامات بلدة طمون القريبة من طوباس، وتحدث ناشطون عن إطلاق نار وتفجير عبوة محلية الصنع بالقوة في البلدة.

🎥 قوات الاحتلال تطارد مركبة فلسطينية

وتطلق النار على من بداخلها خلال اقتحام مدينة طولكرم. pic.twitter.com/uoLagzRia4 — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 12, 2024

مطاردة بطولكرم

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية في وقت مبكر اليوم مدينة قلقيلية، وقد اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين القوات ومقاومين فلسطينيين أطلقوا النار عليها.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة طولكرم وحاصرت أحياء فيها وقامت بمطاردة شبان فلسطينيين بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس حي نابلس الجديدة جنوبي مدينة نابلس، ودهمت عددا من منازل المنطقة، وأجرت تحقيقات ميدانية مع بعض سكانها قبل أن تنسحب دون تنفيذ اعتقالات.

الخليل والقدس

وفي تطورات ميدانية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدتي السموع وبيت أمر في الخليل بالضفة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في منطقة رافات بالسموع، وفتشتها وسلمت مواطنين بلاغات لمراجعة جهاز الاستخبارات، قبل أن تنسحب من البلدة.

وفي القدس المحتلة، انتشرت قوات إسرائيلية في حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحسب مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة العمليات الإسرائيلية بالضفة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 450 فلسطينيا واعتقال ما يقرب من 8 آلاف آخرين.