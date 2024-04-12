شهيد ثالث وإصابة جنود إسرائيليين بمواجهات في الضفة

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد فلسطيني برصاص المستوطنين في قرية مغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما يرفع شهداء الضفة الغربية اليوم الجمعة إلى 3، في حين أصيب جنود إسرائيليون بعد رشقهم بالحجارة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين قرية المغير خلف شهيدا واحدا و18 مصابا جروح بعضهم خطرة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود بجروح بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات في المغير، مشيرة إلى أن مستوطنين دخلوا القرية وأضرموا النار في بعض المركبات.

وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على سيارة، وهو ما أدى لاستشهاد شخص كان بداخلها.

وفجر اليوم استشهد الشاب محمد عصام الشحماوي بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، وتوفي الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة بعد نقله إلى المستشفى التركي.

وكانت قوات إسرائيلية معززة بآليات عسكرية قد اقتحمت فجر اليوم المخيم الواقع جنوب مدينة طوباس، وسيرت دورياتها في شوارعه وتمركزت وسطه.

كما داهمت قوات راجلة عدة منازل، ونشرت فرق قناصة على أسطح وداخل عدة بنايات بالمخيم الذي تعرض لعمليات اقتحام متكررة.

اشتباكات عنيفة

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الفارعة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني (فتح) إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة للمخيم.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع صوب القوات المقتحمة لمخيم الفارعة.

وبحسب المصادر الفلسطينية، أطلق جيش الاحتلال صاروخا على أحد المنازل خلال عملية الاقتحام التي استمرت ساعات.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف وسيم دراغمة من داخل سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين من المخيم، وأنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى.

ومنذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صعد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة، وهو ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 450 فلسطينيا واعتقال ما يقرب من 8 آلاف آخرين.