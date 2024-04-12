روسيا تحبط هجوما على كنيس في موسكو

أعلنت السلطات الروسية -مساء أمس الخميس- إحباط هجوم وصفته بالإرهابي على كنيس (معبد يهودي) في العاصمة موسكو، وأنه تم القضاء على المنفذ وهو من إحدى دول آسيا الوسطى.

وأوضح بيان لجهاز الأمن الفدرالي أن المهاجم جهّز لارتكاب هذا العمل بعد أن أجرى مسحا للمنطقة المحيطة، واشترى مكونات لتصنيع عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أنه تم قتل المهاجم (22 عاما) بعدما أبدى مقاومة مسلحة أثناء عملية اعتقاله، وأطلق النار على قوات الأمن.

ويأتي إحباط الهجوم بعد أكثر من أسبوعين على تنفيذ مسلحين هجوما دمويا في 22 مارس/آذار الماضي، في قاعة الحفلات الموسيقية بمجمع "كروكوس سيتي هول" التجاري بالعاصمة موسكو أسفر عن مقتل 144 شخصا، وتبناه ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان، لكن موسكو وجهت أصابع الاتهام لأوكرانيا بالوقوف وراءه.